Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ – Крупный пожар произошел в горных районах Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

«14 сентября алматинским пожарным пришлось бороться с двумя крупными загораниями сухостоя на склонах гор в Бостандыкском и Медеуском районах мегаполиса. В 15.24 загорелся сухостой и кустарники на восточном склоне горы вдоль улицы Солнечная на общ площади 0,6 га. Создалась угроза перехода огня на яблоневый сад выше», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, препятствием для проезда пожарной техники было отсутствие дорог и крутизна склона (около 45 градусов). Пожарные остановили распространение огня в течение 20 минут. Яблоневый сад оказался не тронутым.

«В 16.38 поступило сообщение о загорании склона горы рядом с мкрн. Думан 2 Медеуского района. По прибытию пожарных расчетов, пламя охватило сухую траву на склоне площадью в 5 га. Создалась угроза на частный жилой сектор, у подножья горы. Тушение огня осложнялось порывами ветра до 5 метров в секунду, густая завеса дыма снижало видимость. Тем не менее частный сектор отстояли. Возгорание было ликвидировано в течение часа», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении двух возгораний задействован сводный отряд по тушению природных пожаров, оснащенный ранцевыми огнетушителями «Ермак» и шанцевым инструментом.