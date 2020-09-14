Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Карантин продлили в Атырауской и Туркестанской областях, сообщает корреспондент агентства.

«Согласно новому постановлению главного санврача области, действие ограничительных мер на территории Атырауской области продлено c 00.00 14 сентября до 00.00 28 сентября», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, разрешена деятельность объектов культуры, театров, библиотек, музеев, при заполняемости не более 50% от общей вместимости, но не более 50 человек с соблюдением социального дистанцирования, шахматной рассадки, проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, регистрация на портале InfoKazakhstan.kz.

Также будут работать бассейны с 09.00 до 22.00 при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

«Разрешить деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей с 09:00 часов до 22:00 часов при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 кв. м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; Разрешить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 15 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в постановлении.

Отмечается, что в Атырауской области разрешена деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима. А также деятельность тренажерных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров при заполняемости не более 30%, но не более 50 человек, при наличии бактерицидных ламп, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; по предварительной записи, соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

«Разрешить деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, деятельность которых разрешена, с соблюдением социального дистанцирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Перевод не менее 60% сотрудников на дистанционную форму работы при штатном расписании более 30 сотрудников», — отмечается в постановлении.

В выходные и праздничные дни приостановить деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров.

В связи с новыми случаями заражения коронавирусом в Туркестанской области главный санитарный врач региона Нурбек Нышанов отметил ряд необходимых мероприятий при карантинном режиме.

«Во время совместных прогулок двоих и более человек на территории области обязательно нужно носить защитные маски. Расстояние между людьми в общественных местах должно быть не менее двух метров. Допускается прогулка граждан в парках, площадях и скверах, на берегах с соблюдением масочного режима. Запрещается проведение семейных торжеств и массовое скопление в данных местах. При проведении похорон разрешается сбор до 20 человек с соблюдением расстояния не менее двух метров друг от друга», — сказал Нышанов.

Также запрещены: проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, деятельность детских игровых площадок при торговых, развлекательных центрах, кинотеатров, театров, выставок, ночных клубов и работа скотных рынков.

Кроме того, во время карантина возможно функционирование ряда учреждений с соблюдением всех мер безопасности. В частности, можно посетить медицинские центры, стоматологические клиники, салоны красоты, парикмахерские по предварительной записи.

Также установлено ограничение на работу продовольственных и непродовольственных рынков с 10.00 до 17.00. В установленное время работают строительные магазины, оптика, цветочные магазины, зоомагазины.

Работа станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автосалонов установлена с 9.00 до 18.00.

Места общественного питания до 50 мест и другие объекты по обслуживанию населения будут функционировать с 10.00 до 22.00.

С соблюдением санитарно-эпидемиологического и усиленного дезинфекционного режима допускается работа детского оздоровительного лагеря «Самал» Тюлькубасского района для летнего оздоровления детей — дежурных групп, детских домов, дошкольных организаций и оздоровительного лагеря «Балдаурен» Сарыагашского района только для летнего оздоровления детей, пострадавших при паводках в Мактааральском районе.