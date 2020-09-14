Спрос на бензин и дизтопливо может вернуться к доковидному уровню в IV квартале 2021 года

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Генеральный директор Vitol Рассел Харди заявил, что мировой спрос на нефть в транспортном секторе, за исключением спроса на авиакеросин, может вернуться к уровню, предшествующему пандемии, к четвертому кварталу 2021 года, что приведет к сокращению избыточных запасов на рынке, сообщает Deccan Herald.

«Мировые запасы увеличились на 1,2 млрд баррелей после встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в апреле. Сейчас рынок медленно использует эти запасы», — сказал он, добавив, что около 300 млн баррелей было уже использовано в этом году и еще столько же будет использовано к концу года.

«В 2021 году мы увидим, что рынок, вероятно, снова выйдет на те же уровни, что до пандемии, и мы вернемся к нормальным объемам запасов к концу 2021 года», — сказал Харди.

При этом он отметил, что потребление дизельного топлива и бензин, вероятно, восстановится к четвертому кварталу следующего года, вернувшись к уровням, которые наблюдались в 2019 году.