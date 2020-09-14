Открытая с участием Аймагамбетова школа признала нарушение масочного режима

Нур-Султан. 14 сентября. КазТАГ — Открытая с участием министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова школа IQanat High School of Burabay признала нарушение масочного режима, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«В связи с запросами в социальных сетях касательно факта отсутствия масок у наших учеников во время церемонии открытия школы от 12 сентября 2020 года, сообщаем, все учащиеся при поступлении проходили строгий двухнедельный изоляционный карантин на территории школы и в специально приготовленных для этого помещениях», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook в понедельник.

Также уточняется, что учащиеся школы, преподавательский и административный персонал, а также члены их семей успешно прошли двойное ПЦР-тестирование на COVID-19.

«На мероприятие было приглашено строго ограниченное количество гостей, в том числе родители учащихся. При рассадке взрослые гости были отделены от учеников на протяжении мероприятия. При этом администрация школы признает, что были допущены моменты, когда ученики снимали маски для фото. Осознавая важность соблюдения мер карантина и неся ответственность за здоровье и жизнь детей и членов коллектива, руководство школы проводит разъяснительную работу и инициирована уплата штрафа, в связи с фактом нарушения масочного режима, согласно законодательства Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.

Ранее официальный представитель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев сообщил о том, что департамент полиции и департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области начали проверку нарушения санитарных норм школой IQanat High School of Burabay.

На фото, распространенном в соцсети, был замечен и министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.