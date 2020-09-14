Коррупционеры воспользовались пандемией для набивания карманов — Transparency International

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Граждане более 60 стран сообщили о фактах коррупции, связанных с распределением гуманитарной помощи, карантинными мероприятиями и лечением от коронавируса, сообщает международная правозащитная организация Transparency International.

«С января правозащитные и юридические центры Transparency International (ALAC), работающие в 60 странах, получили более 1500 сообщений о коррупции и других нарушениях, связанных с пандемией COVID-19. Сообщения, полученные из разных стран от Италии до Венесуэлы и Ганы, описывают взяточничество, протекционизм и другие коррупционные действия, свидетелями которых стали граждане во время доставки гуманитарной помощи, обеспечении соблюдения ограничений на поездки и передвижение, а также при проведении тестирования и лечения COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом менеджер программы ALAC Transparency International Элисон Мэтьюз назвала COVID-19 коррупционным кризисом.

«COVID-19 — это не только кризис в сфере здравоохранения и экономики. Это коррупционный кризис. И мы видим, что сильнее всего от этого пострадали самые уязвимые слои населения, в том числе рядовые медицинские работники. Правительства подводят своих граждан, коррупция лишает людей доступа к необходимой поддержке и услугам», — сказала она.

Помимо случаев коррупции при предоставлении услуг, ALAC также выявила нарушения в закупке медицинских изделий, которые привели к гибели людей.

«Например, в России была начата проверка государственных контрактов после того, как неисправный аппарат искусственной вентиляции легких, приобретенный у государственной корпорации Ростех, контролируемой близким другом президента, вызвал пожар в больнице Санкт-Петербурга, в результате которого погибли пять человек, страдающих коронавирусом», — отмечается в публикации.

По словам управляющего директора Transparency International Дэниела Эрикссона, коррупционеры воспользовались пандемией для собственного обогащения.

«Коррупционеры воспользовались кризисом COVID-19, чтобы набить себе карманы за счет всех остальных. Но граждане имеют право сообщать о коррупции. Они предоставляют доказательства, необходимые для преследования коррупционеров, привлечения к ответственности сильных мира сего и призывают к реальным изменениям. Вместе мы можем требовать прозрачности и подотчетности государственных учреждений. Очень часто обращения в граждан в государственные органы своей страны оказывают неэффективными и даже небезопасными, а те, кто совершил правонарушения, остаются безнаказанными. Наша работа — дать этим людям надежду и поддержать их, чтобы они могли безопасно сообщать о таких фактах. Коррупция прекратится только тогда, когда мы вместе будем работать над изменением системы», — подчеркнул он.