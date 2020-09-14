Нацбанк: Инвестиции портфеля ЕНПФ в рубли принесли 49%, в другие валюты — 97% убытка

Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Стоимость рублей РФ в инвестпортфеле единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) сократилась на 1 августа на 49%, сообщил Национальный банк Казахстана.

«Стоимость рублей РФ в инвестиционном портфеле ЕНПФ, находящегося в доверительном управлении Нацбанка, сократилась на 1 августа на 49%, до Т17 млрд», — говорится в отчете Нацбанка, размещенном на официальном сайте ЕНПФ.

Согласно отчету, стоимость других валют в инвестиционном портфеле ЕНПФ, сократилась на 1 августа на 97%, до Т8 млрд.

Однако, портфель в тенге вырос на 17%, до Т8,4 трлн, портфель в долларах – на 12%, до Т3,6 трлн.

В результате инвестиционной деятельности и волатильности курсов валют, и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестдохода с начала 2020 года составил Т777 млрд. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков с начала 2020 года, составила 6,8%, при инфляции 4,4%, отмечается в отчете.