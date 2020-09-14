В 115 раз выросло время пересечения ПП Карасу на границе Казахстана с Кыргызстаном – АБР

Алматы. 14 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 115 раз до 34,4 часа выросло среднее время пересечения ПП Карасу на границе Казахстана с Кыргызстаном, заявляет Азиатский банк развития (АБР).

«Автотранспорт увеличил среднее время пересечения ПП Карасу на границе с Кыргызстаном до 34,4 часа по сравнению с 0,3 часа в 2018 году из-за того, что казахстанские пограничники стали строго проверять грузовики из Кыргызстана, перевозящие товары из КНР», — говорится в годовом отчете по измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС 2019, опубликованном в понедельник.

Согласно информации, средняя стоимость пересечения границы выросла с $96 в 2018 году до $115 в 2019 году, что, согласно отчету «отражает скачок сборов на КПП Карасу, с $16 в 2018 году до $101 в 2019 году. В основном это произошло из-за неофициальных платежей в пользу обеспечения досрочного выпуска груза».

Среднее время пересечения ПП Конысбаева и Тажен на границе с Узбекистаном практически не изменились с 2018 года и время пересечения ПП Хоргос — 5,7 часа, причем основной причиной, по данным отчета, было время ожидания.

Общие транспортные расходы, по данным отчета, снизились с $791 в 2018 году до $715 в 2019 году, несмотря на увеличение сборов за пересечение границы, что означает, что расходы на автоперевозки могли снизиться.

Время перевозки через национальные границы на пунктах пропуска между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном в 2019 году выросло до 12 час, отмечается в документе.

«Время, необходимое для перевозки товаров через национальные границы автотранспортом, постепенно увеличивалось с шести часов в 2009 году до более чем 12 часов десятилетие спустя. В основном это произошло из-за задержек на ключевых пунктах пропуска между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном», — говорится в информации.