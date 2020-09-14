Проблемные активы распределены по всей экономике Казахстана 14.09.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 70 0 Финансовый консультант Расул Рысмамбетов о том, что команда «Думать!» поступила только сейчас Похожие материалы: Инфляция в Казахстане за январь-август составила 4,6% «Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана». «Идет генерация процесса, но не результата». «Изъятие пенсионных накоплений — это бомба, которую лоббируют намеренно». «Марат Шибутов обратился в Генеральную прокуратуру страны» В спецЦОНах Казахстана произошел техсбой ВВП Казахстана за январь-август снизился на 3% Журналисты Казахстана обвинили СЦК в цензуре