Противоречивые впечатления от матчей сборных РК по футболу, две наши теннисистки в «топ-30» рейтинга WTA, сын главного тренера «Барыса» — один из лучших снайперов КХЛ и капитан «Астаны» среди лидеров «Тур де Франс»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футбол: родные стены не помогают

Неудачно сложился для национальной сборной Казахстана второй матч в Лиге наций УЕФА – на стадионе в Алматы она проиграла футболистам Беларуси со счетом 1:2. И хотя, несмотря на поражение, наша команда стала лидером в своей группе, радоваться особенно нечему, тем более что все четыре участника квартета набрали одинаковое количество очков – по три.

На сей раз наш тренерский штаб не мог задействовать полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, получившего травму в предыдущей игре. На острие атаки был выдвинут Абат Аимбетов, чуть ниже расположились Максим Федин и Бауыржан Исламхан, а Гафуржан Суюмбаев вернулся на более привычную для него позицию левого вингера. В группе обороны особых изменений не произошло.

На снимке: Абат Аимбетов (в центре)

Поначалу хозяева поля чаще угрожали чужим воротам, но затем уже белорусы больше контролировали мяч. Впрочем, до перерыва цифры на табло не изменились. На первых минутах второго тайма Аимбетов забил гол, однако судьи усмотрели офсайд. А вскоре последовала результативная атака гостей. Впрочем, для того, чтобы восстановить равновесие, нашим футболистам не потребовалось много времени: Роман Вороговский нанес дальний удар, белорусский голкипер, и до этого допускавший ошибки, отбил мяч перед собой, и Аимбетову не составило труда поразить пустые ворота. А за пять минут до конца основного времени еще более грубо ошибся Суюмбаев: вбрасывая мяч из-за боковой линии, он решил адресовать его назад, вратарю, и эту передачу перехватил один из соперников. На то, чтобы во второй раз сравнять счет, времени не хватило.

В другом матче 4-й группы лиги «С» албанцы на своем поле неожиданно проиграли литовцам – 0:1. Таким образом, сложилась уникальная ситуация: все четыре уже проведенные игры завершились поражениями хозяев. Возможно, это объясняется отсутствием зрителей на трибунах, что нивелирует фактор «своего поля».

Следующие матчи запланированы на 11 октября. В этот день наша команда будет принимать в родных стенах албанскую, а литовская встретится с белорусской.

Футбол: шансы на 2-е место в группе возросли

Если несколькими днями раньше казахстанские болельщики радовались за национальную сборную, выигравшую в гостях у литовцев, и огорчались за молодежную (U-21), которая на своем поле умудрилась с разгромным счетом 0:4 проиграть черногорцам, то теперь у любителей футбола были прямо противоположные эмоции. После неудачи главной команды страны настроение им подняла «молодежка», неожиданно для всех победившая в гостях израильтян в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года – 2:1.

Главный тренер Алмас Кулшинбаев предложил своим подопечным играть «вторым номером», при первой же возможности отвечая контратаками, и нашим ребятам удалось максимально эффективно реализовать эту тактическую установку. Перед самым перерывом Эльхан Астанов забил первый гол. А главные события произошли в компенсированное время. На первой добавленной минуте хозяева поля сравняли счет, но вскоре Оралхан Омиртаев снова изменил цифры на табло в пользу нашей команды.

Эта победа повысила шансы молодежной сборной Казахстана в борьбе за второе место (пять лучших команд из девяти, ставших вторыми в своих группах, получат путевки в финальную стадию чемпионата Европы). Турнирное положение теперь выглядит так: Испания – 16 очков (провела 6 матчей), Македония – 10 (6), Казахстан – 10 (7), Израиль – 8 (6), Черногория – 7 (7), Фареры – 3 (6). И именно с македонцами, пока занимающими второе место, наши футболисты встретятся в следующей игре, которая состоится 8 октября в Алматы. Затем они съездят в Испанию, а завершат отборочную кампанию 17 ноября домашним матчем с командой Фарерских островов.

Велоспорт: сразу за тройкой лидеров

Завершилась вторая неделя супермногодневки «Тур де Франс». Казахстанская велогруппа «Астана», уже записавшая в свой актив победу на одном из этапов (напомним, это удалось Алексею Луценко), сконцентрировалась на помощи своему капитану колумбийцу Мигелю Анхелу Лопесу в его борьбе за высокое место в генеральной классификации. В этом плане очень важным был вчерашний, 15-й по счету, этап с тяжелыми горными подъемами.

На снимке: Мигель Анхел Лопес

Сложное испытание не смогли выдержать два соотечественника Лопеса, называвшиеся в числе главных фаворитов. Прошлогодний победитель «Тур де Франс» Эган Берналь из команды «Ineos» отстал от основных конкурентов более на семь минут, а выигрывавший и «Джиро», и «Вуэльту», трижды становившийся призером на «Большой петле» Наиро Кинтана – почти на четыре минуты. Капитан же «Астаны» до самого конца держался в группе лидеров и даже поборолся на победу на этапе. Но вмешаться в спор двух находящихся в великолепной форме словенцев – Приможа Роглича и «Jumbo-Visma» и юного Тадея Погачара из «UAE-Emirates» (последний и выиграл гонку)– Лопес не смог. Он финишировал 4-м и поднялся на такое же место в общем зачете.

Желтую майку лидера сохранил за собой Роглич. 40 секунд проигрывает ему Погачар, 1.34 – колумбиец Ригоберто Уран из «EF ProCycling», 1.45 – Лопес, 2.03 – британец Адам Йейтс из «Mitchelton-Scott», 2.13 – австралиец Ричи Порте из «Trek-Segafredo» 2,16 – испанец Микел Ланда из «Bahrain McLaren», 3.15 – Энрике Мас из «Movistar». Все другие отстают на пять минут и больше, поэтому вряд ли смогут вмешаться в борьбу за призовые места.

Сегодня на «Тур де Франс» выходной день, а завтра начнется заключительная неделя.

Теннис: позади – US Open, впереди – «Ролан Гаррос»

Как мы сообщали неделю назад, 25-летняя Юлия Путинцева впервые в карьере дошла до четвертьфинала открытого чемпионата США. Однако на этом ее подвиги закончились. Нашей теннисистке (35-я в рейтинге WTA) противостояла американка Дженнифер Брэйди (41-я), которая в четырех предыдущих своих матчах не отдала соперницам ни одного сета. Именно представительнице США, чей стиль игры больше подходит для быстрых кортов, отдавали преимущество многие специалисты. И они оказались правы: Путинцева не нашла контраргументов против гораздо более мощной и обладающей сильной подачей Брэйди – 3:6, 2:6.

Успех Путинцевой на US Open позволил ей подняться на 30-ю позицию в обновленном рейтинге WTA. Это означает, что перед жеребьевкой стартующего совсем скоро, 21 сентября, другого турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции – Юлия наверняка попадет в число 32-х «сеяных». Кстати, грунтовые корты, на которых он будет проходить, являются наиболее предпочтительными для Путинцевой. Напомним, что в 2016-м и 2018-м она добиралась до 1/4 финала «Ролан Гаррос». Еще одна наша теннисистка, молодая Елена Рыбакина, в обновленном рейтинге занимает 18-ю строчку.

Хоккей: победы чередуются с поражениями

На минувшей неделе «Барыс» провел три матча регулярного первенства КХЛ, в которых одержал одну победу и потерпел два поражения. Набрав в этих играх три очка из шести возможных, казахстанский клуб опустился на 6-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

На снимке: Никита Михайлис

Поединком в Москве с ЦСКА подопечные Юрия Михайлиса завершали свою первую выездную серию. Хозяева льда чаще атаковали и почти вдвое «перебросали» гостей. Особенно показательной была статистика стартовой трети матча: 15 бросков против 5. И именно в этом периоде было заброшено большинство шайб. Сначала две результативные атаки провели армейцы, а затем «Барыс» ответил своей, которую точным броском завершил сын главного тренера Никита. Впрочем, в конце второй двадцатиминутки москвичи снова увеличили разницу в счете, после чего сохранили это свое преимущество. 1:3 не в пользу нашей команды.

Спустя три дня она уже в Нур-Султане принимала китайский «Куньлунь». Матч для «Барыса» получился непростым. В первых двух периодах отличились шведские игроки казахстанского клуба Виктор Сведберг и Якоб Лилья, реализовавший численное большинство. Гости ответили одним голом. В начале заключительной трети Никита Михайлис, подхватив шайбу в центральном круге, изящно обыграл защитника, а потом голкипера и закатил шайбу в пустые ворота. Забив в четвертом матче подряд, нападающий «Барыса» возглавил список лучших снайперов КХЛ. Но гости не сдались: они сократили разницу в счете до минимума, а в самом конце были близки к тому, чтобы перевести игру в овертайм. Тем не менее, наша команда одержала победу – 3:2.

А позавчера в столице Казахстана гостило московское «Динамо». Хозяева льда все время вели в счете – 1:0, 2:1, 3:2, 4:2 (авторами заброшенных шайб стали Даррен Диц — дважды, Кертис Волк и Линус Виделль). Но свое преимущество не удержали, пропустив четвертую шайбу всего за полминуты до завершения третьего периода. А когда близился к концу уже овертайм, пропустили еще одну результативную атаку гостей – 4:5.

Футбол: «Кайрат» сохранил свой отрыв от «Астаны»

После небольшого перерыва, связанного с участием игроков сборной Казахстана в матчах Лиги наций УЕФА, возобновился чемпионат страны. Напомним, что игры проходят не по традиционной системе с выездами, а в двух близко расположенных городах – Алматы и Талгаре, причем без зрителей на трибунах. В 8-м туре неожиданностей не произошло: выиграли те, кому это и положено «по статусу».

«Кайрат» – «Кайсар» 2:1, В центральном матче дня лидер первенства едва не потерял очки. Лишь на 72-й минуте и номинальные, и реальные хозяева поля сумели сравнять счет – сделал это вышедший на замену опорный полузащитник сборной РК Айбол Абикен. А в уже компенсированное арбитром время Адеринсола Эсеола принес «Кайрату» победу.

«Ордабасы» – «Астана» 1:2. Столичная команда, которой сейчас приходится догонять ушедшего вперед главного конкурента из Алматы, дважды получала право на пенальти, и оба раза точные удары нанес исландец Рунар Сигурйонссон, который после этого с пятью забитыми мячами возглавил список лучших снайперов чемпионата.

«Тобол» – «Кызылжар» 2:0. Костанайский клуб, который, как обычно, борется за медали (и даже не прочь бросить вызов двум главным фаворитом), одержал вполне ожидаемую победу над одним из аутсайдеров.

«Жетысу» – «Окжетпес» 1:0

«Шахтер» – «Тараз» 1:1

Турнирное положение: «Кайрат» – 21 очко (после 8 матчей), «Астана» – 14 (7), «Кайсар» и «Тобол» – по 13 (7), «Шахтер» – 11 (7), «Жетысу» – 10 (7), «Ордабасы» – 10 (8), «Тараз» и «Кызылжар» – по 7 (7). «Окжетпес» – 4 (8), «Каспий» – 3 (7).

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