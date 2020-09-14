Требовавший «не бесить его» чиновник возглавил агентство по защите конкуренции РК

Алматы. 14 сентября. КазТАГ — Требовавший «не бесить его» чиновник Серик Жумангарин возглавил агентство по защите конкуренции РК, сообщает Акорда.

«Назначить Жумангарина Серика Макашевича председателем агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан», — говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Жумангарин родился в 1969 году. Окончил Московский энергетический институт по специальности теплофизика, Казахский государственный университет имени Букетова по специальности финансы и кредит.

Напомним, в феврале 2019 года Жумангарин на одном из мероприятий после заданного журналистами вопроса заявил: «Не бесите меня!» Позже он попросил прощения у работников СМИ за свое высказывание. 9 апреля 2019 года стало известно, что Жумангарина на посту вице-министра национальной экономики сменил Жаслан Мадиев.

Отметим, что Жумангарин незадолго до этого получил выговор, был лишен премий и «висел» на «желтой карточке». Наказание последовало в результате критики со стороны первого президента Нурсултана Назарбаева по поводу ситуации с тарифами.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать агентство по развитию и защите конкуренции в РК.

По его словам, требуется навести порядок в биржевой торговле, и, в первую очередь, в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима. Поэтому нужен сильный и независимый орган по развитию и защите конкуренции.

9 сентября агентство было создано.