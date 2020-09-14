Задержанный по подозрению в хищении Т107 млн замакима Караганды арестован на два месяца

Караганда. 14 сентября. КазТАГ – Задержанный по подозрению в хищении Т107 млн заместитель акима Караганды Караганды Жаксылык арестован на два месяца, сообщает КазТАГ.

«12 сентября сотрудниками управления специальных прокуроров прокуратуры Карагандинской области в порядке ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан задержан заместитель акима Караганды — Жакслык Шалабеков. Должностное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно в хищении и растрате бюджетных денежных средств, выделенных в 2018 году по госпрограмме «Нурлы-Жер» на строительство крупнопанельных жилых домов города Караганды, группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, преступными действиями причинен ущерб государству на Т107 млн.

Отмечается, что Шалабеков с санкции суда взят под стражу на два месяца. Расследование ведется и находится на особом контроле руководства прокуратуры области.

13 сентября сообщалось о задержании замакима Шалабекова по подозрению в коррупции при реализации госпрограммы «Нурлы-Жер».