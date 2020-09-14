«Будущее Казахстана в белорусском зеркале». «Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы». «63 млрд тенге на улучшение жизни в селе: эти деньги не помогут». «Недотрансформированные»

Сетевой Казахстан 14 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Будущее Казахстана в белорусском зеркале» — Что же касается текущих событий, главным остается оглашенное 1 сентября Послание президента ТОКАЕВА, и оно получилось сбалансированным. С одной стороны, налицо широкий фронт по-новому ставящихся задач, с другой стороны, ни намека на ревизию наследия Первого президента. С одной стороны, обозначены все главные проблемы, с другой, аккуратно обойдена наиболее страстно ожидаемая активистами соцсетей тема – политических реформ. Как и вообще не затронута внешнеполитическая повестка, слишком уж она, скажем так, бурная. А что до внутренней политики, то в кои-то веки мы дожили до конституционных сроков выборов в парламент и маслихаты, тут уже не до новаций, прошло бы все гладко, не как в Беларуси. За событиями в которой казахстанцы следят, как за своими собственными. И правильно делают, потому что белорусское зеркало отражает наше собственное будущее.

VLAST . KZ . «Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев» — Казахстану грозит тяжелейший кризис, поэтому в стране надо проводить не только экономические, но и политические реформы, заявил председатель союза промышленников и предпринимателей «El Tiregi», представляющий в мажилисе правящую партию «Нур Отан». «Стране угрожает сильнейший экономический кризис. И чтобы избежать такого сценария необходимы очень серьезные реформы. Нельзя сейчас просто так на это смотреть и думать, что все само по себе как-то утрясется», — заявил АЛЬТАЕВ.

TIME . KZ . Азат ПЕРУАШЕВ, депутат мажилиса, лидер парламентской фракции “Ак жол” – «Вектор перемен» — Наконец, политические месседжи Послания. На мой взгляд, это самая перспективная, и одновременно – самая уязвимая часть документа. Именно здесь многие ожидали услышать ответы на свои вопросы, и такие ожидания вполне объяснимы. Ведь те провалы, с которыми общество столкнулось в социальной сфере и за которые рассчитывалось не только последними деньгами, но уже и жизнью – эти провалы имеют ту же природу, что и удушение конкуренции в экономике, непрозрачность и перекосы в политике. Монополизм, безнаказанность чиновников выступает тормозом общественного развития и снижает доверие к власти. В обществе сформировался запрос на демократизацию государства, его подотчётность перед своими гражданами через усиление парламентских институтов, замену монопольной вертикали системой сдержек и противовесов.

«Наберитесь терпения» — Жесткий карантин по коронавирусу в Казахстане введут, если больных COVID-19 в какой-то день на тот момент достигнет 30 тысяч человек. Сейчас в стационарах страны лечение получают “лишь” 4,6 тысячи больных. О подготовке ко второй волне КВИ, вакцинации против гриппа и деньгах на все эти цели рассказали в пятницу на пресс-конференции в Нур-Султане.

«Под покровом секретности» — Глубокой тайной и множеством вопросов окутано задержание первого заместителя акима Атырауской области Нурлана ТАУБАЕВА и начальника облуправления строительства Тимура БАСАРОВА, подозреваемых в получении крупной взятки.

CARAVAN . KZ . «Зараза против Конституции: как меры против вируса ударили по казахстанцам» — Депутат мажилиса Ирина СМИРНОВА сомневается в продуманности и полезности Кодекса о здоровье народа. А также в продуманности и полезности некоторых решений санитарных врачей всех уровней. Более того, Ирина Владимировна считает, что своими постановлениями санитарные врачи посягнули на Конституцию Казахстана.

CAMONITOR . KZ . «Как отразится на Казахстане ситуация с отравлением Навального и протестами в Беларуси?» — Тесная интеграция Казахстана с партнерами по ЕАЭС – это не только потенциальные выгоды, но и, как показывает практика, вполне реальные риски. Темные тучи, сгущающиеся над нашими ближайшими торговыми партнерами из-за возможного введения в их отношении дополнительных санкций со стороны Запада, так или иначе, но отбрасывают тень и на нашу экономическую действительность. Очередной «циклон», спровоцированный протестами в Беларуси и отравлением Алексея НАВАЛЬНОГО, уже надвигается. Зацепит ли он нас и насколько сильно?

«Наше кино: подражательство, пошлый юмор и дискредитация казахских женщин» — О проблемах отечественного кинематографа на страницах нашего издания не раз рассуждали непосредственные участники процесса производства фильмов, профессиональные кинокритики, эксперты-искусствоведы. Но иногда интересно узнать мнение зрителей-киноманов – тех, ради кого в общем-то и работают режиссеры, операторы, актеры… Именно к этой категории относится наш сегодняшний собеседник Данияр НАУРЫЗ.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Недотрансформированные» — 5 сентября исполнилось шесть лет с того памятного дня 2014 года, когда Советом директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» была одобрена программа его трансформации. Прозвучало вновь поручение активизировать работу по приватизации активов ФНБ «Самрук-Казына» и цифровизации контролируемых им компаний, а также принять системные решения в отношении крупных инвестиционных проектов госхолдинга. В общем, стало ясно, что новой команде его управленцев придется начинать трансформацию чуть ли не заново!

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Долги «КазМунайГаза»: зачем нацкомпания заняла у иностранных банков $14 млрд?» — Главная кормилица страны – нефтяная компания «КазМунайГаз» за последний десяток лет превратилась в главную головную боль, задолжав зарубежным кредиторам больше 14 миллиардов долларов. Для чего менеджеры понабирали столько кредитов и как будут с ними рассчитываться? На вопросы ответили финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ и аналитики нефтегазового сектора Рашид ЖАКСЫЛЫКОВ и Сергей СМИРНОВ.

365 INFO . KZ . «63 млрд тенге на улучшение жизни в селе: эти деньги не помогут» — Президент Академии сельскохозяйственных наук Гани КАЛИЕВ — Программа «Ауыл — Ел бесігі» не выполняется, и вот снова планируются транши. Причем решения, как, куда и в каких объемах финансировать, принимают без согласования с работниками и экспертами отрасли. Есть Республиканский НИИ экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий. С кем из ученых этого НИИ советовались чиновники? А потом мы удивляемся, что миллиарды потрачены, а толку нет. Мы предлагали и президенту, и правительству свое видение развития и будущего отрасли. Все равно все решается в стенах министерства.

AZATTYQ . ORG . ««Слышащее государство» Токаева и его политические заключенные» — С приходом на пост президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА, который после прошлогодних выборов пообещал демократические изменения и воплощение концепции «слышащего государства», число людей, заключенных в тюрьмы за политические взгляды, увеличилось. Представители международных правозащитных организаций и гражданского общества в Казахстане бьют тревогу. Власти заявляют, что в Казахстане нет политических заключенных.

««Токаев, услышь голоса 100 тысяч человек!» Как прошел первый разрешенный митинг после вступления в силу закона о мирных собраниях» — На разрешенный властями митинг в центре Алматы собрались сторонники активиста Жанболата МАМАЯ, журналисты и немного полиции. У многих участников митинга в руках плакаты с призывами не отдавать землю в аренду иностранцам, освободить активиста Макса БОКАЕВА, поэта и диссидента Арона АТАБЕКА, а также объявить в Казахстане кредитную амнистию для тех, кто не в состоянии вернуть долги банкам. Если не считать журналистов, полицейских, сотрудников акимата и крепких ребят в штатском, которые снимали происходящее на свои мобильники, на разрешенном властями митинге собралось около 200 человек.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Ученик не должен все время сидеть у экрана — глава МОН о плюсах и минусах «дистанционки»» — Новый учебный год стартовал всего две недели назад. Дистанционный формат обучения вызывает немало вопросов, на которые в эксклюзивном интервью ответил министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ — Решение по дистанционному обучению связано с эпидемиологической ситуацией. И мы, как законопослушные граждане, следуем постановлению главного санитарного врача страны и санврачей регионов. Они принимали решение по карантинному режиму, в том числе и по школам. А мы выполняем это решение и создаем необходимые условия.

EXCLUSIVE . KZ . «История Казахстана написана Россией» — Почти век казахская история преподносилась с точки зрения России и места Казахстана в истории России. Но это – история России (с тенденциозным взглядом на казахов-кочевников), но никак не история Казахстана. Казахи были лишены возможности иметь собственную историю. Советская историческая наука, подчиненная идеологическому догмату, грешила фальсификациями.

LITER . KZ . «Я переболел коронавирусом. Как казахстанцам получить бесплатный курс реабилитации?» — По последним данным, коронавирусом в Казахстане заразились более 106 тысяч человек. 100 тысяч из них на 10 сентября выздоровели. Но для полного восстановления им требуется реабилитация. Главный санитарный врач страны Айжан ЕСМАГАМБЕТОВА говорила, что соответствующее направление выдает участковый врач. Кто из коронавирусных больных имеет право на бесплатные восстановительно-оздоровительные услуги и что для этого нужно сделать, рассказали в управлении реабилитации Департамента медико-социальной помощи Министерства здравоохранения.

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