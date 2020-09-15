Туркестан. 15 сентября. КазТАГ – Более Т53 млн хотят заплатить власти Туркестанской области за «позитивные» материалы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление общественного развития Туркестанской области»; наименование – услуги информационного мониторинга; дополнительная характеристика – публикация позитивных имиджевых материалов, информирующих население о социально-экономическом развитии Туркестанской области, о проделанной работе по укреплению общественно-политической стабильности в области, публикация позитивных имиджевых материалов о ходе деятельности акима Туркестанской области, областного маслихата, областных управлений по реализации государственной политики, а также по разъяснению статьи главы государства «Взгляд будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой степи» (на государственном языке); плановая сумма – Т53 571 428,58», — говорится в описании лота, размещенного 11 сентября на портале государственных закупок.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и завершится 21 сентября в 10.25.

«Основная тематическая направленность газеты должна быть социально-экономической, литературно-культурной или общественно-политической (подтверждается предоставлением копии свидетельства о постановке на учет периодического печатного издания); газета должна выходить не реже трех раз в неделю (прикрепить удостоверяющие документы); разовый тираж и подписной тиражи должны быть не менее чем 27 тыс. экземпляров (прикрепить удостоверяющие документы); материалы должны публиковаться в газете и на сайте; если материал не будет опубликован в газете, то он будет размещен на сайте; газета должна доставляться подписчикам в срок не более двух дней со дня ее выхода», — сказано в технической спецификации к документу.