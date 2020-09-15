Куат «Найман» Хамитов назвал «шуткой» свои призывы к расправе и стрельбе по вертолетам

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Боец без правил Куат «Найман» Хамитов назвал «шуткой» свои призывы к расправе над работниками, задействованными в дезифнекции, а также стрельбе по вертолетам, передает корреспондент агентства.

«Это видео было снято в качестве шутки. Я никого не призываю к всеобщему восстанию, никого к таким действиям не призываю – не нужно так делать. Желаю стране благополучия, а народу – спокойствия», — говорит Хамитов на видео, которое во вторник начало распространяться в социальных сетях.

Напомним, 14 сентября в социальных сетях распространилось видео, в котором Хамитов призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества. Вечером 14 сентября в департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК – боец был доставлен в полицию.

15 сентября официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, комментируя обращение Хамитова, назвал его «преступлением и прямым нарушением закона».