Третью печь за Т34 млрд хотят запустить на заводе ферросплавов в Карагандинской области

Новости 106 0

Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Карагандинской области планируется запуск третьей печи ферросплавного завода и модернизация литейного производства, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Планируется запуск третьей печи ферросплавного завода ТОО «YDD Corporation» с уникальной системой очистки отходящих газов, создающей высокую – до 99,8% – степень фильтрации воздуха, мощностью 180 тыс. тонн в год, инвестиции в которую составили Т34 млрд и 80% продукции которой направлено на экспорт», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, также планируется модернизация литейного производства и строительство обогатительной фабрики ТОО «Qaz Carbon» с использованием технологии обогащения рядового угля с входящей зольностью от 15% и доведения его до материнской зольности 2-3% и высокой степенью автоматизации.

«Инвестиции в производство составят Т12 млрд. Мощность производства – 60 тыс. тонн литейной продукции, 560 тыс. тонн угольного концентрата, 60 тыс. тонн каменноугольного кокса», — сказал Атамкулов.

Общий объем инвестиций запускаемых проектов в Карагандинской области, по данным министра, – Т203 млрд.

Лучшая из худших Лучшая из худших
331

Похожие материалы:

  1. Программу льготных займов НБ РК хотят довести до Т800 млрд и продлить до конца 2021 года
  2. Более Т81 млрд потратили за январь-июль АП и УДП, а также канцелярии премьера и Елбасы
  3. Безопасным назвало МНЭ уровень внешнего госдолга Казахстана в $12,3 млрд
  4. По поручениям президента РК потребуется Т300 млрд в 2020 и Т1,6 трлн в 2021 году — Смаилов
  5. Субсидировать до 80% арендной платы в частном жилищном фонде предлагают в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...