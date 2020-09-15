Этичность действий судьи из Караганды проверят после сообщений о займе бизнесмену в $2 млн

Караганда. 15 сентября. КазТАГ – Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов подал представление на судью Карагандинского областного суда Ерлана Ермекова после сообщений о займе бизнесмену Руслану Шакаримову более $2 млн, сообщает Высший судебный совет Казахстана.

«В настоящее время на рассмотрение судебного жюри поступило представление председателя Верховного суда в отношении судьи Карагандинского областного суда Ермекова Е.Т. по факту нарушения норм судейской этики», — сообщили в Высшем судебном совете, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

Запрос был направлен после того, как 26 августа в социальных сетях появилось видео, в котором сказано, что Ермеков вымогает $750 тыс. В ролике приводится аудиозапись, в которой, предположительно, Ермеков разговаривает с бизнесменом Шакаримовым, угрожая последнему и требуя вернуть деньги.

7 сентября было опубликовано новое видео, в котором сказано, что родственники Ермекова дали бизнесмену в долг более $2 млн. Заем якобы оформлен через близких родственников Ермекова – Ахметову (падчерица), Ситбаеву (теща) и Андарову (мать). Также сообщается, что Андарова, в свою очередь, приходится старшей сестрой Орману Андарову – судье Карагандинского областного суда. Кроме того, в ролике сообщается, что супруга Ермекова – Марданова Алия Толеугажиевна работает председателем Октябрьского районного суда Караганды.

Редакция КазТАГ поинтересовалась у председателя Высшего судебного совета Талгата Донакова, проводилась ли проверка после появления указанных видео, каковы ее результаты, а также спросила, может ли он считать работу троих родственников судьями в одном городе, в том числе – двоих из них в одном суде, конфликтом интересов, если нет, то почему? Кроме того, агентство просило в целом прокомментировать указанные видео. Вопросы Высший судебный совет переадресовал в Верховный суд, указав лишь о представлении, поступившем от Асанова.