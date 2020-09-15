Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 16 сентября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«16 сентября в Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 16 сентября ожидается ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Днем 16 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау Днем 16 сентября ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-18 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 80-85%.

«Днем 16 сентября в Мангистауской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, ветер западный, севере-западный 15-20 метров в секунду. В Актау днем 16 сентября ожидается ветер западный, севере-западный 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма 90-95%.

«16 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер южный, юго-западный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днем 16 сентября ожидается ветер порывы 15-20 метров в секунду. В Семее днем 16 сентября ожидается ветер порывы 15-20 метров в секунду», — предупреждают метеорологи.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.

«Днем 16, сутки 17 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь. Сутки 16-17 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 16-17 сентября ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, сутки 16, ночью 17 сентября порывы 23-28 метров в секунду», — пишет пресс-служба.

Вероятность шторма 90-95%.

«Днем 16 сентября Актюбинской области местами ожидаются гроза, ветер западный, северо-западный, порывы 18 метров в секунду», — уточняют синоптики.

Вероятность шторма 90-95%.

«16 сентября в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер западный местами 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте днем 16 сентября ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 16 сентября ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма 90-95%.