На 941,9 тыс. выросло за январь-июль число вкладчиков накопительной пенсионной системы РК

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Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане число счетов вкладчиков накопительной пенсионной системы (НПС) за январь-июль выросло почти на 942 тыс., сообщает агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«Количество счетов вкладчиков (получателей) на 1 июля 2020 года по сравнению с началом 2020 года по обязательным пенсионным взносам увеличилось на 941 940 единиц (9,5%) и составило 10 853 152», — говорится в отчете АРРФР по состоянию пенсионной системы РК на 1 июля, размещенном в пятницу.

Согласно документу, объем пенсионных накоплений увеличился с начала года на Т1,3 трлн (11,7%) и на 1 августа превысил Т12 трлн.

Прирост чистого инвестиционного дохода за семь месяцев составил Т753 млрд или 17,4%.

Пенсионные выплаты увеличились на Т98 млрд или 6,9% и на 1 августа составили Т1,53 трлн.

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