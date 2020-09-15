АБР ухудшил прогноз спада ВВП Казахстана

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Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. До -3,2% пересмотрен прогноз спада ВВП Казахстана на 2020 год, заявляет Азиатский банк развития (АБР).

«Прогноз ВВП Казахстана на 2020 год пересмотрен в сторону снижения до -3,2% с -1,2%, прогнозировавшихся ранее», — говорится в обновленном обзоре развития Азии-2020 от АБР, опубликованном во вторник.

Согласно информации, сектор услуг РК серьезно пострадал из-за жестких мер по сдерживанию COVID-19, что привело к снижению роста в первой половине 2020 года на -1,8% в годовом выражении.

Бюджетные стимулы не смогут, по мнению АБР, нивелировать эффект от слабого чистого экспорта и снижающихся потребительских расходов и инвестиций.

«Прогноз роста на 2021 год также снижен до 2,8%. Поскольку снижение курса валюты приводит к росту цен, несмотря на экономический спад, в обновленном отчете прогнозируется инфляция на уровне 7,7% в 2020 году и 6,2% в 2021 году», — говорится в информации.

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Из-за слабого роста в I полугодии снижены прогнозы роста на 2020 год для всех экономик субрегиона Центральной Азии, а также на 2021 год — для Армении, Азербайджана, Казахстана и Кыргызской Республики, указывается в информации.

Согласно прогнозу, рост ВВП в развивающихся странах Азии составит -0,7% в этом году. В 2021 году рост увеличится до 6,8%, отчасти потому, что будет соотноситься с относительно слабым 2020 годом. Объем производства в следующем году останется ниже прогнозов, данных до пандемии COVID-19, что подразумевает восстановление «L», а не «V».

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