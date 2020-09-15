Куат «Найман» Хамитов: Я своих слов обратно не беру, смысл остается тем же

Алматы. 15 сентября. КазТАГ – Боец без правил Куат «Найман» Хамитов заявил, что не отказывается от своих сомнений в процессе проведения дезинфекции, сообщает корреспондент агентства.

«Что касается моих слов, никого бить не надо, ни в кого стрелять, тем более не надо, потому что, все нормальные люди знают и поняли, что это было сказано в шуточной форме. Я своих слов обратно не беру, смысл остается тем же. Я до сих пор сомневаюсь, что дезинфекцию проводят не так, как мы хотим. Поэтому я от своих слов не отказываюсь, кроме тех, что некоторые люди, якобы поняли, что это терроризм, экстремизм. Но это полная чушь, никакого экстремизма с моей стороны нет. Я с народом, я всегда за мир», — заявил Хамитов на своей странице в Instagram во вторник.

Напомним, 14 сентября в социальных сетях распространилось видео, в котором Хамитов призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества. Вечером 14 сентября в департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК – боец был доставлен в полицию.

15 сентября официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, комментируя обращение Хамитова, назвал его «преступлением и прямым нарушением закона».

Сам же Хамитов назвал «шуткой» свои призывы к расправе над работниками, задействованными в дезинфекции, а также стрельбе по вертолетам.