Волнующие общество вопросы поручил проанализировать и проработать Токаев

Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Волнующие общество вопросы поручил проанализировать и проработать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.

«Глава государства принял председателя агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова. Президент был проинформирован о подходах к формированию вновь создаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам, в том числе о проекте положения агентства, структуре, численности и краткосрочных перспективах его деятельности до конца текущего года», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что Токаев поручил проанализировать и проработать вопросы, предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в послании народу Казахстана.