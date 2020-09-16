Война Миров. Кремль выигрывает схватку за Беларусь

России не обязательно поглощать Беларусь, достаточно прочно встроить Минск в свою геополитическую орбиту

Просчеты Александра Лукашенко на внутреннем и внешнем контуре Беларуси привязали его к Москве гораздо сильнее, чем ему хотелось бы. Если в августе текущего года из-за масштаба протестов белорусской оппозиции паниковал Кремль (достаточно взглянуть на подачу информации по его официальным каналам), то в сентябре это делает коллективный Запад (в первую очередь восточноевропейское крыло). В итоге президент Лукашенко «самозакопался» ровно настолько, насколько это необходимо его коллеге в России.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи длилась с глазу на глаз более четырех часов. При этом никаких развернутых пресс-релизов не последовало, как и самого итогового выхода политических лидеров к журналистам. Между тем, решение президента России о кредите для Беларуси в $1,5 млрд, плюс обещание предоставить вакцину против COVID-19, очень красноречиво свидетельствуют о том, что хозяин Кремля динамикой развития событий доволен.

Президент Лукашенко любит власть. Обычное явление в среде политических лидеров, а на постсоветском пространстве – тем более. Проблема в том, что с 2014 года на евразийском просторе начались процессы, которые сохранению власти белорусского Батьки совершенно не способствовали. Все эксперты единодушно отмечают, что возвращение Крыма в состав России произвело на Александра Лукашенко крайне болезненное впечатление. Особенно удручающим для него стало то, что событие глобального геополитического значения состоялось без единого выстрела, реально продемонстрировав положение дел с государственностью и общественными настроениями в новых независимых государствах.

Александр Лукашенко Крыма в составе Российской Федерации не признал, тогда как с Украиной сотрудничал чрезвычайно активно. Стал резво заигрывать с белорусскими националистами, которых до 2014 года откровенно недолюбливал, что порой приводило к жестким эксцессам. В идеологическом плане Минск стал активнее вести свою родословную от Великого княжества литовского. Расширилась сфера применения белорусского языка.

Москва и раньше нервничала из-за демонстративно независимой линии поведения Батьки, но в этот раз президента Лукашенко Кремль начал снимать с довольствия системно. Главным возмездием за отказ в интеграции и троллинг по линии укрепления отношений с Западом стал «налоговый маневр» в нефтяной отрасли. Достичь консенсуса Москве и Минску не получилось. В итоге Александр Лукашенко остался полновластным властелином в пределах своей страны, но ресурсные возможности у него сильно просели, что вылилось в сокращение социальных расходов и, как результат, рост недовольства населения. Российское информационное пространство больше года создавало для белорусского лидера негативный фон, из-за чего заметно пошатнулась популярность данного фигуранта внутри страны.

Выборы президента Беларуси – 2020 предсказуемо закончились победой Александра Лукашенко. Оппозиция четко понимала, что выиграть у Батьки путем голосования невозможно, ибо так устроена избирательная машина. Поэтому оппоненты Несменяемого изначально готовились к акциям протеста майданного типа. Мы поддерживаем ту точку зрения, согласно которой «цветные технологии» в РБ изначально намеревались провести в тестовом режиме, своего рода проверка боем. Однако все пошло до того хорошо, что у оппозиции и ее кураторов на Западе появилась идея дожать президента Лукашенко до конца. Разумеется, не обошлось без предателей в лагере Батьки, который победил уже в шестой раз, а значит имеет критическую массу подчиненных, сильно уставших от его правления.

Для Александра Лукашенко стало явным сюрпризом, что молодежь не ценит его заслуг в выводе республики из коллапса 90-ых гг, поскольку она не жила в то время. Католический фактор неожиданно стал политическим. Батька в свое время разрешил католическую экспансию на территорию своей страны, ибо будучи атеистом религиозный фактор во всей его полноте оценить не мог. Большая масса населения, которая в целом к президенту Лукашенко настроена скорее позитивно или нейтрально, была возмущена хамскими 80% голосов по версии ЦИК. Тот момент, что Запад так активно возьмется за его свержение, тоже сильно удивил матерого политика.

Уже 12 августа в Минске приземлились три самолета Ту-134 в спецсборке (перевозят по 30-40 пассажиров, тогда как в стандартной компоновке 76 пассажирских мест). Все указывает на то, что данными бортами прибыла команда российских специалистов по ведению информационной войны, которая уже 14 августа активно вступила в работу. С подачи россиян удалось добиться перелома в отношении к Александру Лукашенко со стороны промышленных рабочих, поскольку в экономических документах оппозиции ставится акцент на приватизацию производственных активов. Не трудно догадаться, что дальше последуют «оптимизации», перепрофилирование, ликвидации и, как следствие, рост безработицы.

Батька взял ситуацию под свой контроль, но отнюдь не настолько, чтобы почивать на лаврах. Акции оппозиции в Минске на последних выходных отличались повышенной агрессивностью, результатом чего стали многочисленные стычки с силовиками. В белорусской казне нет денег, чтобы до конца года выплачивать зарплату работникам государственного сектора, поэтому $1,5 млрд от Путина в Сочи – более чем кстати.

Переговорам президентов Лукашенко и Путина предшествовал визит российского премьера Михаила Мишустина в Минск, после чего стало ясно, что Батька «дозрел» и интеграции быть. В ходе предварительной информационной подготовки московские топ-чиновники напомнили о долгах бюджета Беларуси перед Россией от железной дороги до «нефтянки», чтобы у белорусского лидера сложилась целостная картина экономических реалий.

Паника Запада на белорусском направлении связана с тем, что включение Минска в геополитическую орбиту Москвы может стать точкой невозврата в плане интеграционных процессов под эгидой Кремля. Если Крым был выигранным очком в проигранной для России украинской партии, то ситуация с Беларусью кардинально иная. Разумеется, вхождение Беларуси шестью областями в состав РФ, либо в качестве Белорусской губернии или Белорусского федерального округа на современном этапе возможно только в воспаленном воображении российских патриотов. Да это и не требуется. Для жесткого закрепления Минска в пристежке к Москве достаточно глубокой интеграции в девяти-десяти принципиальных областях (оборона, спецслужбы, таможня, финансы, гуманитарное пространство, транспорт, налоговый режим, координация внешней политики, правовые вопросы), а флаг, герб, гимн и место в ООН пусть остаются как были.

Метания коллективного Запада видны в том, как многорукий Шива-Евросоюз очень избирательно задействует эти самые руки. Светлану Тихановскую в качестве президента Беларуси признал только сейм Литвы (10 сентября). Александра Лукашенко персоной нон-грата объявили лишь три прибалтийских карлика – Литва, Латвия и Эстония. Польша, будучи куда более крупным политическим игроком, ограничивается только жесткими словесными заявлениями. Брюссель явно боится включать санкционную машину на полную катушку, поскольку у Батьки тогда не останется даже краешка «второго стула» и он полностью сядет на один российский.

Европейские игроки очень внимательно следят за установками по Беларуси из Вашингтона, а оттуда команды форсировать санкции не поступает. Проблема не только в росте накала противостояния между республиканцами и демократами, но и в китайском факторе. Для США сейчас геополитическая проблема №1 – это Китай. Жесткие санкции против одной Беларуси бессмысленны: ЕС и США в белорусском товарообороте занимают менее 20%, тогда как Россия под 50. Следовательно, за поддержку президента Лукашенко нужно наказывать и Москву. Однако в этом случае Кремль еще больше сблизится с Поднебесной, а там и без России окончательный итог американо-китайского противостояния отнюдь не предрешен. В итоге все на нерве и все мучительно думают над принятием решений в условиях цейтнота.

В более расслабленном виде сегодня только Владимир Путин. Предлагаемая им модель интеграции гораздо мягче, чем та, что была между советскими республиками при СССР. При этом все жизненно важные сферы жизнедеятельности современных государств она охватывает. Пожалуй, кроме финансовой, поскольку здесь Россия сама живет по законам долларового мира. А когда интеграционная схема гибкая, она может гораздо эффективнее подстраиваться и видоизменяться под требования обстоятельств. Визит Александра Лукашенко в Сочи показал, что Беларусь данная модель в текущих условиях обволакивает вполне успешно.

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