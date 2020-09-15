На 52% выросло автомобилестроение в Казахстане за январь-август 2020 года

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Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. На 52% выросло автомобилестроение в Казахстане за январь-август 2020 года, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Сектор автомобилестроения обеспечил рост за январь-август 2020 года на 52%. Произведено порядка 45 тыс. автомобилей», — сообщил Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, зпуск завода по производству легковых автомобилей марки Hyundai ТОО Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы, с мощностью 45 тыс. единиц в год, «обеспечит двукратное увеличение мощности рынка отечественного автомобилестроения».

Как заявил министр, реализация проекта позволит обеспечить переход на мелко-узловую сборку автомобилей со штамповкой и покраской кузова.

Также, в Костанайской области запускается масштабный проект по формированию крупного машиностроительного кластера, где намерены выпускать компоненты для сельхозтехники и автомобилей.

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«Производственный комплекс площадью 38 тыс. кв. м будет сдан в декабре 2020 года, с выходом на проектную мощность весной 2021 года», — пообещал Атамкулов.

Бизнес-инкубатор планирует выпускать более 1 тыс. деталей и узлов для производителей сельхозтехники и автомобилей в Казахстане.

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