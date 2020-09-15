«Выбор сделан: почему именно Келимбетов возглавил АСПИР?». «Любая критика воспринимается нашим чиновничеством либо как «заказ», либо как «хайп». «Кому выгоден слабый, деградирующий Казахстан?». «В Казахстане растет число желающих уехать в США»

Сетевой Казахстан 15 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . «Выбор сделан: почему именно Келимбетов возглавил АСПИР?» — Указом президента Казахстана Кайрат КЕЛИМБЕТОВ назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР). Политолог Газиз АБИШЕВ — «На стороне Келимбетова, надо думать, и аппаратный вес: в разное время он был вице-премьером по экономике, руководителем АП, главой «Самрук-Казына», председателем Национального банка РК, управляющим МФЦА. Вероятно, в стране не так уж и много чиновников, имеющих столь обширный макроэкономический бэкграунд». Данияр АШИМБАЕВ — «Келимбетов имеет и политический, и аппаратный опыт. Не могу сказать, что Келимбетов – сильный экономист-теоретик или экономист-практик, но у него есть определенное стратегическое видение ситуации, с которым можно спорить. Есть опыт разработки экономических программ и их реализации. Последнее – опять-таки можно критиковать».

CENTRASIA . ORG . «Маркеры новой реальности. Произойдут ли перемены, о которых говорил президент РК Токаев?» — Реализация поручения Касым-Жомарта ТОКАЕВА о переходе государственного управления на новую модель, скорее всего, упрется в неспособность нынешней системы меняться. То есть, формально косметические изменения будут произведены – сократят кадры, введут новую систему оплаты труда и т.п. – но, по сути, стагнация госаппарата продолжится. Об этом свидетельствует, к примеру, непотопляемость ряда персонажей казахстанского истеблишмента. Причем эти персонажи в клановых кругах современной управленческой элиты воспринимаются как продолжатели «курса Елбасы» и позиционируют себя так же.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «О митингах» — С другой стороны, надо признать, что государство наше отнюдь не является образцовым, а усредненный чиновник слегка коррумпирован, немного некомпетентен, малость неэффективен и очень не любит критику. Я уже писал об этом, но еще раз повторюсь. Любая критика воспринимается нашим чиновничеством либо как «заказ», либо как «хайп». О том, что критика является объективной оценкой его плохой работы, усредненный портфеленосец додуматься не может. В принципе. В таких случаях митинг является единственной возможностью донести проблему, обострившуюся, как правило, донельзя до руководства страны, отрасли или региона.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Скинуть балласт: Расул Жумалы и Петр Своик проанализировали сокращение чиновников» — Уменьшение числа чиновников всех рангов и мастей – обычно власть таким образом ищет пути сокращения расходов. До сей поры так было и у нас. Однако в своем последнем Послании народу Касым-Жомарт ТОКАЕВ четко обозначил – сокращать госслужащих надо не для экономии, а для оптимизации госаппарата, чтобы высвободившиеся деньги направить на повышение зарплат оставшихся работников. Президент даже озвучил плановые цифры – 10% чиновников должны будут освободить места до конца этого года, еще 15% лишатся своих кресел в следующем году. Причем это касается и квазигосударственного сектора.

EXCLUSIVE . KZ . «Кому выгоден слабый, деградирующий Казахстан?» — Если беспристрастно оценить хронологию событий в Казахстане, связанных с карантином, то поначалу все пошло достаточно хорошо: вовремя закрыли страну на карантин, появился вдохновляющий слоган «Біз біргеміз», постановление о серьезных надбавках к зарплатам медиков, работающих в «красной зоне». И как итог — из режима ЧП и карантина вышли с минимальными потерями, но потом, удивив весь мир, снова ушли на карантин. Почему? На этот и другие вопросы отвечает Президент ОФ «Казахстанское общество по изучению диабета», главный врач Центра Диабета МК «ААА», к.м.н. Жанай АКАНОВ.

365 INFO . KZ . «Курс доллара от 440 и выше: ожидания экспертов» — Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала результаты опроса относительно экономического будущего страны. В целом они отражают острожный оптимизм экспертов.

VLAST . KZ . «Праймериз поневоле» — 17 августа официально стартовала регистрация кандидатов для участия в праймериз партии «Нур Отан», а неделю спустя ее лидер Нурсултан НАЗАРБАЕВ заявил, что «праймериз надо организовать честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников». Однако некоторые эпизоды кампании вызывают вопросы как раз о честности и прозрачности процесса. Как учителя, студенты и волонтеры оказались в списках правящий партии против их воли

AZATTYQ . ORG . ««У них циркуляция, у нас «утечка мозгов»». В Казахстане растет число желающих уехать в США» — 67 593 казахстанца участвовали в розыгрыше грин-карт на проживание в США в 2019 году, 2 406 стали победителями. Число участников и победителей лотереи из Казахстана растет ежегодно, и цифры за прошлый год — это абсолютный рекорд.

«222 тысячи тенге штрафа за «щенков Назарбаева»» — Суд Нур-Султана оштрафовал оппозиционного активиста Ербола ЕСХОЖИНА за то, что он назвал сотрудников полиции «щенками Назарбаева». Активист заявил, что его преследуют за политические взгляды, и он намерен обжаловать приговор. Правозащитники рассматривают приговор как способ запугивания.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Жительница греческого острова ждет в гости Назарбаева и написала ему письмо» — В резиденции Нурсултана НАЗАРБАЕВА много лет жил и работал его близкий друг, ныне покойный Николай ЛИТОШКО. С украинским хлопцем будущий первый президент Казахстана познакомился во время учебы в Днепродзержинске (ныне Каменское). Позже парни вместе работали в Темиртау и выпускали чугун. В редакцию Sputnik Казахстан обратилась сестра Николая Литошко Ольга, которая сейчас живет на острове Санторини в Греции. Она ищет способ поздравить Нурсултана Назарбаева с 80-летием и хочет пригласить его в гости как друга семьи.

TIME . KZ . «Гибель до крушения?» — Неслыханное дело: комиссия, сделавшая заключение о технических неполадках Ан-28, упавшего три года назад близ Алматы, после появления материалов о возможном обстреле воздушного судна требует провести новое расследование.

«Заложники стройки» — В Петропавловске обитатели барака времён освоения целины рискуют оказаться под обломками своего дряхлого жилища. В новом микрорайоне на въезде в Петропавловск рушится двухэтажка. В доме прохудилась крыша, практически сгнили камышитовые стены, мусор и содержимое биотуалетов люди выносят прямо на дорогу аккурат под окна строящихся здесь 18-этажек. Эти дома станут самыми высокими в городе — гордость местных властей.

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