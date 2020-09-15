Преступлением и прямым нарушением закона назвали в МВД обращение Куата «Наймана» Хамитова

Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Преступлением и прямым нарушением закона назвали в министерстве внутренних дел Казахстана обращение бойца без правил Куата «Наймана» Хамитова, передает корреспондент агентства.

«Он (Хамитов – КазТАГ) записал и опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей обращение, в котором призвал к насилию. Это прямое нарушение закона и является уголовным преступлением», — сказал во вторник на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Напомним, 14 сентября в социальных сетях распространилось видео, в котором Хамитов призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества. Вечером 14 сентября в департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК – боец был доставлен в полицию.