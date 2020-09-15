Почти 300 уведомлений вынесли с начала 2020 года в РК из-за продуктовых ценовых сговоров

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Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Почти 300 уведомлений было вынесено предпринимателям с начала 2020 года в связи с ценовыми сговорами на рынке продуктов питания, сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

«Комитетом по защите и развитию конкуренции проводится постоянный мониторинг внутреннего рынка на предмет наличия сговоров. Так, в текущем году вынесено 293 уведомлений субъектам рынка по производству и реализации продовольственной, плодоовощной и мясной продукции, а также проведено 13 расследований», — сказал Султанов на заседании правительства в понедельник.

Он добавил, что меры антимонопольного регулирования являются одними из важных инструментов стабилизации цен.

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