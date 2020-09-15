Нур-Султан. 15 сентября. КазТАГ – Свободное прикрепление к поликлиникам началось в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Уже сегодня в Казахстане стартует ежегодная кампания по прикреплению населения к поликлиникам. С 15 сентября по 15 ноября можно самостоятельно выбрать поликлинику, за которой вы будете закреплены с 1 января 2021 года», — сообщили в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) во вторник.

Прикрепление лица к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) является основанием для оказания медпомощи на амбулаторном уровне и осуществляется на принципах: 1) территориальной доступности; 2) свободного выбора организации ПСМП; 3) свободного выбора специалиста ПСМП (врача общей практики, участкового терапевта, участкового педиатра); 4) семейного обслуживания; 5) равноправия и добросовестной конкуренции организаций ПМСП независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

Лиц, не достигших 18 лет, вправе прикрепить законные представители ребенка.

Прикрепление граждан к организациям ПМСП проводится по их запросу через веб-портал «Электронного правительства». В период прикрепления открепление от предыдущей организации ПСМП осуществляется автоматически.

Право выбора на прикрепление к поликлиники дается не более одного раза в год.