Причину дороговизны арбузов объяснили в ВКО

Усть-Каменогорск. 15 сентября. КазТАГ – Причину дороговизны арбузов объяснили в Восточно-Казахстанской области (ВКО), сообщает YK-news.kz.

«Жители Усть-Каменогорска заметили, что в этом году арбузы гораздо дороже, чем в прошлом. К примеру, на начало сентября их стоимость держится в районе Т130 за кг. В управлении сельского хозяйства ВКО объяснили, что на ценообразовании сказались неблагоприятные природно-климатические условия в районах выращивания бахчевых», — говорится в сообщении во вторник.

Также уточняется, что на стоимость бахчевых повлияли и введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения.

«Сельхозпроизводители области не имели возможности реализовать свою продукцию в срок и понесли убытки», — пояснили в управлении.