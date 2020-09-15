Нейтрализующий коронавирус белок обнаружили ученые из США

Алматы. 15 сентября. КазТАГ — Ученые из США обнаружили белок, который нейтрализует коронавирус, сообщает РБК.

«Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат. Обнаруженный белок способен входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать. Препарат на его основе уже показал эффективность при тестировании на мышах и хомяках, сообщили ученые. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Cell», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что речь идет о белковом соединении, которое в десять раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.

«Данный препарат был обнаружен методом быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. В организм патоген способен проникнуть именно через данное вещество. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8», — отмечается в публикации.

В исследовании отмечается, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков.

Специалисты пришли к выводу, что обнаруженное вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

При этом молекулы не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.