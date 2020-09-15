Лучшая из худших

15 сентября – Международный день демократии

Есть хороший повод задуматься – что она вообще такое, эта демократия. 30 лет назад нам всё было понятно. Чего тут думать? Демократия это когда проклятые коммунисты больше не мешают народу делать судьбоносный выбор. Народ выдвигает наверх лучших своих сынов, они принимают правильные законы и устанавливают наилучшие порядки. А народ строго следит, чтобы сыны выполняли обещания и не поддавались на соблазны.

Но проклятые коммунисты оказались хитрыми. Самые ловкие из них перекувыркнулись через голову и обернулись лидерами демократического типа. Один стал ругать русских и советских колонизаторов. Другой в это время клеймил привилегии номенклатуры и ездил в районную московскую поликлинику на троллейбусе. Народ на всё это смотрел, аплодировал – и дружно голосовал за новых-старых начальников.

Я не буду пересказывать вам постсоветскую историю. Вы и сами хорошо её знаете. Сегодня до той сказочной демократии, когда народ выбирает наилучших сынов, нам ещё дальше чем было 30 лет назад. А такого воровства как сейчас вообще никогда не было. При советской власти начальники хотя бы боялись Москвы и комиссии партийного контроля. Теперешние вообще ничего не боятся.

Демократия, конечно же, в этом не виновата. Когда сэр Уинстон Черчилль в 1947 году произнёс свой знаменитый афоризм – о том, что демократия худшая форма правления, если не считать всех остальных, он имел в виду британскую и американскую демократию. А казахскую, русскую или китайскую не имел. Попробуйте объяснить вменяемому китайцу, что все эти праймериз, предвыборные шоу, скандальные обличения и разоблачения соперника – наиболее разумное устройство мира, и что раз в пять лет самых уважаемых немолодых людей страны надо выпускать на арену, чтобы они там, на потеху публике, сшибались лбами, роняя в опилки досаду и кровь.

Что характерно, как раз сейчас в США эти ристалища дошли, кажется, до предела, и в ходе нынешней президентской гонки обе стороны заявили, что заранее не признают результаты выборов, если победит не их кандидат. Причём, оба американских бойца на этот раз по возрасту старше членов брежневского политбюро, над стариканами из которого потешался весь мир: Трампу 74 года, его сопернику и вовсе 77. Уже делаются прогнозы, что Америку ждёт то ли гражданская война, то ли глобальное переформатирование, в результате которого там примутся строить социализм. Если так, наша с вами евразийская погоня за идеалами Запада совсем уже будет напоминать русскую народную сказку про медведя, который вслед за мужиком выбирал вершки и корешки.

Самое интересное, что наши (по крайней мере, российские) либералы, с презрением отзывающиеся об «антинародном путинском режиме», задушившем демократию, с ещё большим презрением относятся к населению, тому самому народу! Уже стали классикой слова известного либерального публициста Шендеровича о «путинском большинстве»: «Наша проблема в том, что нелюдей мы тоже числим людьми – и оцениваем их в человеческой номинации. Оттого и расстраиваемся, сопоставляя числительные, оттого и заходимся в бессильном гневе…».

Но ведь если большинство населения за Путина, то, значит, в России демократия?

«Нет!» – объясняют либералы. – «Просто доверчивым наивным людям (а по Шендеровичу они и не люди вовсе) заморочили голову».

Стало быть, задача «демократов» состоит в том, чтобы перекодировать этот глубоко не уважаемый ими путинский электорат? Заморочить ему голову в противоположную сторону?

Тут самое время вспомнить, что демократия зародилась в Древней Греции, в городах-государствах с населением не больше 10 тысяч человек. Причём, женщины избирательных прав не имели. А мужчины, которые все знали друг друга, собирались и выбирали себе начальников. Потом эти начальники перед ними отчитывались. Не оправдавших надежд подвергали остракизму: изгоняли из города. В те времена это был почти смертный приговор. Такое общественное устройство довольно точно описывается выражением «демократия это пространство договоренности свободных вооруженных мужчин». Слова принадлежат американцу Франклину, тому самому, который на стодоллоровой купюре. Сурово, правда? Какая-то воровская сходка. А не та демократия, к которой мы привыкли: все галдят, требуют от кандидатов обещаний – те дают, не выполняют, все опять гадлят…

Некоторые сегодня восстают против такой безответственной демократии и лицемерного греховного мира. Получается ИГИЛ. Ещё хуже. Или не хуже? Общественное устройство, в котором всё решает смелость, воля, готовность умереть за свою веру и за свои слова. Не смыкается ли тут ИГИЛ с античной демократией? Нет, не смыкается. Он агрессивный. Пытается захватить мир и переделать его на свою колодку. А вот китайский вариант, когда есть правящая партия (но, прежде всего, есть тысячелетние традиции государственности), в партии есть элита, которая внутри себя не спеша выращивает, взвешивает и сортирует потенциальных лидеров, представляется вполне разумной альтернативой американскому бою двух старых быков на арене политического цирка и кровавой «демократии» исламистов.

Для меня очевидно, что сегодня настоящие свободные выборы президента в России привели бы к гражданской войне. В Казахстане, скорее всего, тоже бы привели. Наверное, транзит при всех его издержках и опасностях не самый плохой вариант. Особенно если новый лидер, укрепившись во власти, не станет как старый выводить дочек и зятьёв в миллиардеры и раздавать жирные куски двоюродным братьям и внучатым племянникам. Докажет, что он не аульный хапуга, а казах новой формации. Образованный, интеллигентный, думающий о стране. С другой стороны, если так уж совсем обделять жирными кусками сильных и хищных соплеменников, они сговорятся за спиной интеллигентного лидера и устроят ему степной импичмент. И вряд ли народ заступится за бедолагу…

Но всё же задумайтесь: едва ли случайность, что практически во всех странах постсоветской Евразии правители авторитарные и несменяемые. Может быть, для наших краёв надо перефразировать слова Уинстона Черчилля: авторитарный режим – худшая форма правления в Евразии, не считая всех остальных форм правления?

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