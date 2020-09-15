Списание кредитов и миллионные бонусы топам квазигоскомпаний. За чей счет? 15.09.2020 13:00 Евгения САЗОНОВА Общество 151 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 5 Похожие материалы: АБР одобрил грант в размере $3 млн на поддержку борьбы с COVID-19 в Казахстане Грозит ли казахстанским чиновникам люстрация? Иммунизация от КВИ казахстанцев из группы риска вакциной из РФ будет бесплатной США отказались присоединяться к Глобальному фонду обеспечения доступа к вакцинам от КВИ Вакцинироваться от коронавируса придется регулярно – ученые