Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – 60 лицензий отобрали у 25 казахстанских вузов, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 60 приложений к лицензиям от 25 вузов. Большая часть была отозвана после проведения комитетом проверок. В основном, эти вузы осуществляли подготовку кадров по таким направлениям, как «Педагогические науки», «Искусство», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Технические науки», «Услуги», «Социальная работа», «Социальные науки», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заявили в МОН, вузами не соблюдались нормативные правовые акты.

«Нарушения допускались в части приема абитуриентов, повышения квалификации профессорско- преподавательского состава (ППС), конкурсного замещения ППС, планирования педагогической нагрузки ППС, итоговой аттестации обучающихся, учета бланков дипломов и так далее», — сказано в сообщении.

Напомним, закрытие учебных заведений, занимающихся «печатанием дипломов», является одним из пунктов послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, озвученного 1 сентября 2020 года. Однако, по словам главы государства, указанная «работа идет трудно из-за сопротивления влиятельных лиц, вовлеченных в прибыльный образовательный бизнес».