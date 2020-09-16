Северный поток-2: закрыть нельзя достроить 16.09.2020 13:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 144 0 Аналитик нефтегазового рынка Сергей Смирнов о политическом факторе экономического проекта Похожие материалы: Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» — власти Германии 15 предполагаемых лидеров трех особо опасных ОПГ задержали в Казахстане Зачем Ван И едет в Нур-Султан? Последний защитник Брестской крепости Оборудование и расходные материалы на $316 тыс. передали США двум алматинским лабораториям