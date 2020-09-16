Запретить реализацию электроэнергии через компании-посредники предлагают в мажилисе

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Запретить оптовую реализацию электроэнергии крупным промышленным предприятиям через посредников предложила депутат мажилиса Меруерт Казбекова.

«Фракция «Ак жол» предлагает: кардинально пересмотреть модель энергетического рынка, внедрив механизмы прозрачности и конкуренции; запретить оптовую реализацию электроэнергии крупным промышленным предприятиям через посредников; увеличить объемы реализации электрической энергии на открытых электронных торгах, установив минимальный объем через АО «КОРЭМ»; разработать конкретные меры по укрупнению энергопередающих организаций с целью снижения тарифов на электроэнергию для потребителей; ликвидировать все посреднические государственные организации по управлению коммунальными предприятиями», — сказала Казбекова, озвучивая депутатский запрос на заседании мажилиса в среду.

В качестве примера она привела продажу электроэнергии АО «СамрукЭнерго».

«Нарушая законы об электроэнергетике и конкуренции, АО СамрукЭнерго навязывает предпринимателям вместе с дешевой электроэнергией ГРЭС-1 стоимостью 5,76 тенге/кВтч более дорогое электричество ГРЭС-2 по цене 7,31 тенге/кВтч. Помимо этого, государственная компания продает электроэнергию не напрямую, а через частных посредников – энергоснабжающие организации. К примеру, из публично размещенной информации известно, что ежегодно АО «Қазақстан темір жолы» закупает электроэнергию не напрямую у ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а через частные энергоснабжающие организации. Это при том, что правила закупок фонда «Самрук-Казына» позволяют КТЖ закупать электроэнергию без конкурса непосредственно у данных станций, входящих в группу фонда», — отметила она.

По словам депутата, в результате такого бизнеса КТЖ ежегодно платит привилегированным частным посредникам более Т1,5 млрд и эти расходы в конечном итоге включаются в тариф на услуги магистральных путей для предпринимателей.

Кроме того, Казбекова сообщила, что «созданная для прозрачных электронных торгов АО «КОРЭМ» сегодня практически простаивает, поскольку менее 10 % электроэнергии реализуется через открытые электронные торги, а более 90% – по прямым договорам. В результате, казахстанские предприятия не имеют возможности напрямую покупать электроэнергию и вынуждены пользоваться услугами посредников».

Также Казбекова рассказала, что после неоднократных депутатских запросов был ликвидирован один из посредников – АО «Астанаэнергосервис». Однако его функции были переданы аналогичному ТОО «Астана калалык жарык». В результате – ожидаемого снижения тарифов для столичных потребителей не произошло.