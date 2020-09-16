Алматы. 16 сентября. КазТАГ – Десятки домов останутся без холодной воды в Усть-Каменогорске, сообщает YK-news.kz.

«Отключение запланировано с 22.00 16 сентября до 6.00 17 сентября. Без холодного водоснабжения останутся: район Прохладной, поселок Мирный, бульвар Гагарина, улицы — Севастопольская, Карбышева, л. Добролюбова, К. Ыскака, Беспалова, Ломоносова, Микояна, Пограничная, Маяковского, Грузинская, Якутская, Виноградова, Амурская, 30-ой Гв.Дивизии, Серикбаева, Потанина, Астана, А.Кашаубаева, пр. Шакарима, пр. Н.Назарбаева (нечетная сторона)», — рассказали в пресс-службе КГП «Оскемен Водоканал» в среду.

Уточняется, что в районе Нефтебазы может наблюдаться понижение давления холодного водоснабжения.

Как отметили в «Оскемен Водоканал» для водообеспечения населения холодной водой в районе отключения будет дежурить спецтехника для подвоза воды.