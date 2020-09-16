Алакольские напевы. Слово о 12 миллиардах 16.09.2020 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Общество 265 0 Внутренний туризм: подводят чиновники, но не природа Похожие материалы: Безнадежные кредиты МСБ на 1 августа выросли на Т52 млрд в Казахстане Механизм гарантирования сельхозкредитов на суммы до Т3 млрд запустили в Казахстане Надо ли давать пенсию от 18 до 35 лет? В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут покупать на накопления жилье, лечиться — Токаев Оборудование и расходные материалы на $316 тыс. передали США двум алматинским лабораториям