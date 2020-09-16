Не вирус, а карантин издевается над трупом системы образования 16.09.2020 16:20 Лилия ИГЛИКОВА Общество 139 0 Куаныш Керимкулов об образовании в Казахстане, дистанционном и вообще Похожие материалы: Карантин, пенсионка, праймериз. Решения есть, логики нет Карантин продлили в Атырауской и Туркестанской областях Руководители музеев могли начислять зарплату работникам в карантин самостоятельно Карантин ужесточат, если здравоохранение будет на пределе возможностей – минздрав РК Комиссию по реформе правоохранительной и судебной системы создают при АП РК