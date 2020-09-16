Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Дожди с грозами сохранятся на большей части территории Казахстана в среду, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди, местами с грозами, в северных регионах местами сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра 15-20, в северных регионах порывы 23-28 м/с, местами шквал, возможен град. На северо-западе РК местами ожидается туман. Лишь на юго-востоке, востоке страны сохраняется погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура днем +14+16, ночью +7+9.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +27+29, ночью +13+15.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. Ветер 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем +25+30, ночью +7+12.

В Акмолинской области области ожидается дождь. Ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +5+10.

В Актюбинской области дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Атырауской области днем дождь с грозой, ночью без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +15+20, ночью +10+15.

В Жамбылской области без осадков, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Северо-Казахстанской области дождь с грозой, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +7+12, ночью +4+9.

В Туркестанской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Кызылординской области днем дождь, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +19+24, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области кратковременный дождь с грозой, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью +2+7.

В Костанайской области ожидается дождь, туман, возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +10+15, ночью +4+9.

В Карагандинской области дождь с грозой. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Алматинской области без осадков, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Павлодарской области днем дождь с грозой. Возможен град, шквал, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +5+10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.