Алматы. 16 сентября. КазТАГ – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может заключить соглашения о свободной торговле с Монголией и Индонезией, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В сентябре 2019 года советом комиссии была поставлена задача определить новых потенциальных партнеров ЕАЭС по соглашениям о свободной торговле. В рамках ее реализации эксперты ЕЭК и стран ЕАЭС провели большую предварительную работу с рядом торговых партнеров, чтобы оценить взаимную заинтересованность в продолжении работы по изучению перспективности формирования режима свободной торговли. На сегодняшний день мы с нашими коллегами из Улан-Батора и Джакарты не только определили наличие такой взаимной заинтересованности, но и согласовали круг вопросов, которые должны быть предметно изучены экспертами наших стран уже в формате СИГ (совместных исследовательских групп – КазТАГ)», — сказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как пояснили в ЕЭК, «несмотря на относительно небольшой размер экономики Монголии, эту страну связывают с ЕАЭС исторически выстроенные связи».

«Будучи географическим соседом союза, Монголия реализует с его государствами-членами ряд крупных совместных инвестиционных проектов. Сейчас, в частности, обсуждаются проекты по развитию Улан-Баторской железной дороги, поставкам грузовых вагонов в Монголию, сотрудничеству в сферах гражданского авиастроения, электроэнергетики, недропользования, автоматизации государственного управления, строительства автодорог. Среди других направлений сотрудничества рассматриваются промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в атомной энергетике и поставках нефтепродуктов. В прошлом году было заключено соглашение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества. Казахстан и Монголия также создают фонд прямых инвестиций с суммарной капитализацией $100 млн», — уточнили в комиссии.

В ЕЭК считают, что «благоприятный торговый режим, который может быть выстроен в случае заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией, поможет устранить барьеры в области технического регулирования, таможенных процедур и других сферах, открывая, таким образом, дорогу дальнейшему наращиванию сотрудничества, включая региональную составляющую».

«Согласно оценкам ЕЭК, суммарно взаимная торговля может вырасти на $250 млн. Возможное увеличение поставок промышленной продукции в Монголию из стран ЕАЭС может сопровождаться в том числе ростом закупок экологически чистых сельскохозяйственных товаров из этого государства», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Индонезия, добавили в ЕЭК, занимая четвертое место в мире по численности населения, является крупнейшим по объему рынком среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Экономика этого государства относится к аграрно-индустриальному типу и является одной из наиболее перспективных среди развивающихся стран. Сегодня Россия и Индонезия обсуждают инвестиционные проекты по поставкам грузовых машин, сотрудничеству в энергетических областях и космической сфере. Республика Беларусь поставляет грузовые автомобили и сельхозтехнику, осуществляет работу в области промышленной кооперации, здравоохранении и инфраструктурных проектах», — уточнили в комиссии.

В целом, по данным ЕЭК, взаимный интерес для партнерства ЕАЭС и Индонезии могут представлять поставки как промышленной, так и сельскохозяйственной продукции. Заключение Соглашения о свободной торговле, как считают в комиссии, «способно обеспечить рост торговли между Индонезией и странами евразийской «пятерки» на $1,4 млрд».

«Помимо потенциала развития торговли между нашими странами в свете возможного устранения и снижения препятствий в сферах тарифной и нетарифной защиты, в части упрощения процедур торговли, эксперты, которые войдут в состав СИГ, детально изучат текущее состояние торгово-экономических отношений между нашими странами в целом и дадут свои рекомендации по широкому кругу вопросов. Как мы ожидаем, будет проведена оценка нынешнего состояния инвестиционного сотрудничества, будут сформулированы и предложения по тому, как углубить сотрудничество между экономическими операторами наших стран в рамках реализации проектов, представляющих взаимный интерес, а также, с учетом роли Индонезии в АСЕАН, – в контексте более широкой задачи формирования инфраструктуры и гармонизации регуляторики в рамках будущего большого евразийского пространства», — сказал Слепнев.

По информации ЕЭК, в соответствии с правом ЕАЭС после первичного анализа перспективности формирования режима свободной торговли с третьими странами и получения по его итогам положительных выводов проводится всестороннее изучение перспективности заключения соглашения о свободной торговле в рамках СИГ, в состав которой, помимо экспертов стран ЕАЭС и ЕЭК, входят и представители потенциального партнера союза по такому соглашению.

«Такая работа в обязательном порядке должна предшествовать возможному принятию решения о начале ЕАЭС непосредственных переговоров», — сказано в сообщении.