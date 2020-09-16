Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены почти во всех регионах Казахстана, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«По данным РГП «Казгидромет», штормовые явления ожидаются в 14 регионах страны», — говорится в распространенном в среду сообщении.

16 сентября в Нур-Султане ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами с порывами 23 метров в секунду. Вероятность шторма 85-90%.

16 сентября в Шымкенте ожидается ветер 15-20 метров в секунду.

16 сентября в Акмолинской области ветер 15-20 метров в секунду с порывами 23-28 метров в секунду.

16 сентября в Актюбинской области ожидается гроза, ветер с порывами до 18 метров в секунду.

16 сентября в Атырауской области местами гроза, усиление ветра15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

16-17сентября в Восточно-Казахстанской области ожидается ветер15-20 метров в секунду, днем с порывами до 25 метров в секунду.

16 сентября в Западно-Казахстанской области ветер 15-20 метров в секунду.

16 сентября в Карагандинской области ожидается местами гроза, шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду.

16 сентября в Костанайской области местами туман, шквал, град, ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду. Утром и днем местами сильный дождь.

16 сентября в Кызылординской области днем гроза, усиление ветра15-20 метров в секунду с пыльной бурей. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

16 сентября в Мангистауской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

16-17сентября в Павлодарской области местами гроза, шквал, днем град.

17 сентября местами сильный дождь, ветер 15-20 метров в секунду местами 25 метров в секунду.

16-17сентября в Северо-Казахстанской области местами сильный дождь, гроза, шквал, днем град, ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 28 метров в секунду.

16 сентября в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря, ветер 15-20метров в секунду с порывами 23 метров в секунду.

«МЧС призывает граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности», — добавили в ведомстве.