«Как у президентов Казахстана и Узбекистана появился общий советник?». «Сейчас менять правительство смысла нет, в январе после выборов оно уйдет в отставку». «Не бери и не давай — и в стране наступит рай?». «Модернизация сознания» не дошла до прав женщин в Казахстане»

Сетевой Казахстан 16 сентября 2020г.

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Как у президентов Казахстана и Узбекистана появился общий советник?» — Бывший руководитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), британский политик Сума ЧАКРАБАРТИ, почти одновременно принял приглашения на должность советника от президентов Казахстана и Узбекистана. Синхронное назначение Сумы Чакрабарти экономическим советником и президента Казахстана, и президента Узбекистана было, скорее всего, согласовано между Нур-Султаном и Ташкентом. Потому что если решение не было бы заранее обговорено, то это, по сути, международный конфуз. Ведь надо понимать, что Чакрабарти является консультантом не правительств, а глав государств, а это сфера тонкой дипломатии.

Анна ВЕЛИЧКО – ««Модернизация сознания» не дошла до прав женщин в Казахстане» — Всю прошлую неделю в Казнете обсуждали историю 18-тилетней Кызгалдак, которую в эфире республиканского канала пытались помирить с насильником. На передачу девушка, подвергшаяся насилию, пришла за справедливостью, но получила осуждение старейшин аула, родственников насильников и сельского духовенства. «Надо подумать и о судьбе парней, ведь один из них женился, а другой – единственный сын в семье, а девушка опозорила аул на весь свет» – обращаются к ней гости студии.

365 INFO . KZ . «Трудности перевода: что стоит за назначением Келимбетова и Жумангарина?» — Выделенные в качестве самостоятельных ведомств Агентства по защите и развитию конкуренции и стратегическому планированию и реформам 14 сентября получили новых руководителей — Серика ЖУМАНГАРИНА и Кайрата КЕЛИМБЕТОВА. Также сформирован состав Высшего совета по реформам. Как новые старые фамилии повлияют на экономический курс страны, спрогнозировал политолог Данияр АШИМБАЕВ.

«Трудности перевода: у президента почти нет вариантов для кадровых рокировок» — Данияр АШИМБАЕВ — У президента та же проблема — кем заменить? Потому что если новый назначенец окажется хуже предшественника, сразу начнутся вопросы. И это сильно давит. Касым-Жомарт Токаев является президентом чуть больше года. Слишком хорошо госаппарат он не знает, поэтому присматривается, изучает. Сейчас менять правительство смысла нет, все равно в январе после выборов оно уйдет в отставку. Да и желающих на это место, как мы видим, не так уж много. А из тех, кто желает стать премьером, далеко не все варианты будут приняты общественностью. Ситуация действительно патовая.

«К зиме хлеб подорожает до 90-95 тенге за буханку» — Об этом свидетельствует рост цен на зерно как в мире, так и в Казахстане. 9 сентября в статье «Осенью наступит дефицит картофеля. Это эхо действий минсельхоза весной» аграрный консультант Кирилл ПАВЛОВ дал неутешительные прогнозы по итогам сезона. И объяснил, почему с картофелем в стране начнутся проблемы. Оказывается, это не все сюрпризы, которых мы ждем к концу года. Многие болевые места эксперт недавно обсудил на личной встрече с министром сельского хозяйства Сапарханом ОМАРОВЫМ.

PLATON . ASIA . Айгуль ОМАРОВА – «Когнитивный диссонанс, Или президента Токаева подставили?» — 1 сентября Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступает с Посланием, а 2 сентября он назначает Дмитрия МАЛАХОВА заместителем председателя Агентства по противодействию коррупции. Помилуйте, неужели тот самый Дмитрий Малахов, о котором в 2010 году СМИ писали, как о коррупционере?.. Президента Токаева подставили. Вопрос только, кто и зачем?

KAPITAL . KZ . «Аскар Мамин: Причин для повышения цен нет» — В Казахстане будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров. Об этом сказал премьер-министр Аскар МАМИН — «Принятие своевременных предупредительных мер акиматами позволит обеспечить стабилизацию и сдерживание цен. Мы целенаправленно работаем над снижением импортозависимости. Причин для повышения цен нет»… Аскар Мамин привел пример Алматы по стабилизации цен, где была оперативно проведена работа по выделению средств для «оборотной схемы», что позволило обеспечить своевременное пополнение и расширить перечень социально значимых товаров, закупаемых в стабфонды.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ – «Реквием Токаева по олигархату в АПК» — Основной вектор критики в Послании главы государства был направлен на программы и продукты, разработанные в период всевластия в Минсельхозе так называемого «аграрного олигархата». Хотя в недавно озвученном Послании главы государства народу Казахстана не говорилось напрямую о провале госпрограмм развития агропромышленного комплекса, в нем прозвучали весьма прозрачные намеки на то, что в реальности так оно и есть.

VLAST . KZ . «Почему общественные деятели участвуют в праймериз «Нур Отана»?» — Из 11 тысяч кандидатов на внутрипартийных выборах партии «Нур Отан» около 8 тысяч – самовыдвиженцы. Они по-разному объясняли свое участие в праймериз, обозначая в качестве главной идеи желание поучаствовать в обновлении страны. Большинство участников хотели бы попасть в партийный список кандидатов в депутаты мажилиса. Но основной причиной присоединения к партии для каждого из них стала возможность наладить коммуникацию с партией и государством для решения социальных проблем. Пул последних варьируется от прав женщин и защиты бездомных животных до прозрачности маслихатов и безопасности продуктов питания.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новый «совок»: заявления о присоединении к России оценили Досым Сатпаев и Айдос Сарым» — На сей раз возмутителем спокойствия выступил экс-посол Кыргызстана в РФ. Раимкул АТТОКУРОВ в интервью российскому изданию поведал о настроениях, царящих среди кыргызов. Согласно его наблюдениям, немалая часть соотечественников спит и видит себя с триколором в руках. С чего вдруг бывший дипломат решил презентовать результаты собственного социологического «исследования», остается только гадать… А еще эксперты отдельно остановились на позиции казахстанцев, в умах которых большинство альянсов и объединений давным-давно дискредитированы. Не говоря уже об ужасе даже теоретического, какого бы то ни было вмешательства иной страны в дела нашего суверенитета.

TIME . KZ . «Не бери и не давай — и в стране наступит рай?» — С коррупцией в Казахстане нужно бороться не только в государственном секторе, но и в частном, иначе это зло никак не искоренить, считают эксперты. И сейчас уже разрабатывается соответствующий законопроект, сообщила исполнительный директор общественного фонда “Центр исследования правовой политики” Татьяна ЗИНОВИЧ в ходе состоявшейся на днях общественной онлайн-дискуссии “Коррупция и бизнес: проблемы и методы их решения”.

«В “огороде” интернет, а в Киеве – сервер» — 17-летний Эльдар КУРМАШЕВ из Атырау заявляет, что создал аналог YouTube! Парня признают на высоком уровне в местных кругах: областной аким дал ему грант на бесплатное обучение в здешнем вузе, о нем пишут все региональные СМИ… Но созданный им invideo.kz пока аналогом упомянутой платформы можно назвать с очень большой натяжкой. Эльдар, в принципе, большой молодец. С седьмого класса чинит компьютеры. Параллельно он стал изучать все о создании мессенджеров и платформы, на которой казахстанцы могли бы общаться и бесплатно выкладывать свои фото и видео.

«Чудовищная амнезия» — Дело о жутком ДТП на блокпосту близ Алматы: экс-полицейский признал вину, но вдовы погибших его не простили. Во вторник в Карасайском районном суде Алматинской области начался суд над 26-летним Азатом АЗАМАТОВЫМ, который угробил двоих сослуживцев. В ходе процесса он признал вину, но утверждает, что ничего не помнит, узнал о ДТП якобы только в больнице.

CARAVAN . KZ . «Собачья жизнь: почему историю с изнасилованием собак в Нур-Султане могут «спустить на тормозах»» — Зоозащитница Ангелина КОТЕНКО рассказала что может грозить людям, которые изнасиловали собак в столичной ветстанции — Общественности сейчас нельзя позволять спускать данную ситуацию на тормозах, иначе дальше будет только хуже. Может, люди действительно не понимают, что это ужасно? Это страшная история, и это происходит здесь и сейчас. Преступники где-то рядом, сегодня он насилует животных, а завтра захочет изнасиловать ребёнка.

««Когда публичные люди несут параноидальный бред — это серьезная проблема»: к каким последствиям могут привести призывы Куата Хамитова» — Отечественные эксперты рассказали, почему наш народ готов охотнее верить певцам и спортсменам, рассказывающим о «принудительном чипировании» и «вышках 5G», нежели врачам или ученым, и к каким последствиям может привести такая безграмотность и неосведомленность.

EXPRESS — K . KZ . Асия БАЙГОЖИНА – «Мой пишущий врач» — Терапевт не отрывала лица от бумаг. Я вновь затянула свою жалобную песнь. Норовила показать свой болезный бок. Ей было не до него… Во всех кабинетах все беспрерывно заполняли какие-то формы. Медсестра, поймав мой взгляд, пожаловалась: – Пишем и пишем, голова уже пухнет от этих отчетов, все писари стали, врачей так скоро вообще не останется, пациентов жалко, а времени на них совсем нет… Пандемия подняла на новый уровень имитацию бурной деятельности на всех уровнях. Бюрократы празднуют победу цифры. Но ведь это Пиррова победа – если только мы не хотим превратиться в страну ходячих трупов…

«В Алматы активисты подняли проблему точечной застройки» — Если бы не карантин, то в южной столице выступления горожан против уплотняющей застройки могли бы стать традиционными. В Алматы прошло второе такое мероприятие в этом году (после митинга в феврале), но ситуация только обостряется — У нас сегодня есть список из 30 объектов уплотняющей застройки. Нарушаются санитарные, строительные и прочие нормы. Нам непонятно: как застройщики получали землю под строительство? Кто им ее дал?

TENGRINEWS . KZ . «Взрывы в Бостоне: осужденный казахстанец рассказал о 5 с половиной годах тюрьмы и Джохаре Царнаеве» — В 2018 году на свободу вышел казахстанец Диас КАДЫРБАЕВ, который провел пять с половиной лет в американских тюрьмах по обвинению в воспрепятствовании правосудию во время расследования бостонского теракта. Спустя почти два года после освобождения Диас решил высказаться о том, что с ним произошло.

AZATTYQ . ORG . «Швейцария окончательно отказала Ильясу Храпунову в гражданстве» — Власти Швейцарии отклонили прошение о предоставлении гражданства путем натурализации Ильясу ХРАПУНОВУ. Согласно вердикту Федерального административного суда Швейцарии, опубликованному 10 сентября, это окончательное решение, которое не подлежит обжалованию в Верховном суде. Причиной названы «судебные разбирательства в отношении просителя». Суд также отверг его аргументы о «политическом преследовании» на родине.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.