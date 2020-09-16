Казахстан готовится ввести новый запрет на ввоз бензина, авиатоплива и «солярки»

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Казахстан готовится ввести новый запрет на ввоз бензина, авиационного и дизельного топлива, передает корреспондент агентства.

«Ввести запрет сроком до 1 ноября 2020 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 12 411 0 – 2710 12 590 0, 2710 19 110 0 – 2710 19 460 0), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0), а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан», — говорится в проекте приказа министерства энергетики Казахстана.

Напомним, 15 июля МИА КазТАГ сообщало, что Казахстан продлил запрет на импорт горюче-смазочных материалов до 1 сентября. Как заявили тогда в минэнерго, «своевременное утверждение приказа министра энергетики РК от 27 марта «О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации» позволило обеспечить комфортный баланс между объемами производимых и потребляемых нефтепродуктов».

Запрет на ввоз в Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом бензина, авиационного и дизельного топлива в минэнерго объяснили тогда обеспечением энергетической безопасности страны.