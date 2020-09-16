Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«17 сентября в Акмолинской области ожидается местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Нур-Султане 17 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, днем порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 17 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 85-90%», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В Актюбинской областив четверг ожидается ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 17 сентября ожидается ветер северо-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«Днем 17 сентября в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — сказано в сообщении.

Днем 17 сентября на востоке в Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«17 сентября в Костанайской области местами ожидаются туман. Ветер западный, северо-западный 15-20, местами 23 метров в секунду. В Костанае 17 сентября ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

Ночью и утром 17 сентября в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами 23 метров в секунду. Местами ожидаются пыльная буря, шквал. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде ночью и утром 17 сентября ожидается гроза. Ветер западный утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 90-100%.

«17 сентября в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 17 сентября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 17 сентября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

17 сентября в Карагандинской области ожидается местами сильный дождь. Ветер юго-западный, западный 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем на юго-востоке области 30 метров в секунду и более. В Караганде 17 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 17 сентября ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду. Вероятность штормового предупреждения – 90-95%.

«17 сентября в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.