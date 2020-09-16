Механизм гарантирования сельхозкредитов на суммы до Т3 млрд запустили в Казахстане

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Механизм гарантирования сельскохозяйственных кредитов банков второго уровня (БВУ) на суммы до Т3 млрд через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (ФПСХ) запустили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Казахстанским аграриям стал доступен механизм гарантирования кредитов БВУ через ФПСХ. Новая форма поддержки аграриев направлена на снижение кредитных рисков коммерческих банков и повышение привлекательности финансирования аграрной отрасли. Ожидается, что новый механизм будет стимулировать БВУ к активному кредитованию сельского хозяйства. Участниками системы гарантирования могут стать сельхозтоваропроизводители, планирующие реализовать инвестиционные проекты при помощи кредитов БВУ – АО, ТОО, крестьянские и фермерские хозяйства и так далее. Условия гарантирования предполагают выдачу займа до Т3 млрд по ставке не более 17% годовых на срок до 10 лет», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Комиссия за гарантирование составляет 30% от размера гарантии, из которых 29,9% оплачивает местный исполнительный орган и 0,1% оплачивает сам сельхозтоваропроизводитель.

«Гарантирование будет предоставляться на реализацию инвестиционных проектов по всем видам деятельности в агропромышленном комплексе, а также в сфере производства продуктов питания. При этом, в рамках гарантирования имеются приоритетные инвестиционные направления: молочно-товарные фермы; мясное птицеводство; интенсивное садоводство; теплицы; выращивание сахарной свеклы и производство свекловичного сахара; производство круп; переработка овощей и фруктов; производство растительного масла и масложировой продукции. Фонд предоставляет гарантии до 50%от суммы кредита. Размер гарантии по приоритетным инвестиционным проектам до ввода проекта составит до 85%. После ввода проекта в эксплуатацию размер гарантии снижается до 50%», — сказано в сообщении.