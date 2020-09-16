Токаеву доложили о переподчинении входивших в состав МВД войсковых частей

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о переподчинении входивших в состав министерства внутренних дел войсковых частей, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина. Президенту было доложено о структуре вновь создаваемого министерства, процессе передачи от других государственных органов некоторых функций в сфере промышленной безопасности, государственного материального резерва, а также переподчинении войсковых частей, ранее входивших в состав МВД», — говорится в сообщении в среду.

Ильин от имени личного состава ведомства поблагодарил Токаева за восстановление структуры МЧС, совпавшее с 25-летием создания государственной службы Казахстана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Президент также был проинформирован о снижении за восемь месяцев текущего года количества чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных аварий, а также числа погибших. По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по подготовке к новому отопительному сезону, уменьшению количества различных чрезвычайных ситуацию, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков и рисков подтопления населенных пунктов», — сказано в сообщении.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, поручил воссоздать МЧС. По его словам, структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть, освободив его от непрофильных функций, «что повысит эффективность работы этого важного ведомства». Соответствующий указ о создании МЧС глава государства подписал 9 сентября. 11 сентября министром по чрезвычайным ситуациям был назначен Юрий Ильин, занимавший до этого пост вице-министра внутренних дел.