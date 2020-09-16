Поправки в закон о правительстве РК хотят внести в рамках «перезагрузки» системы госслужбы

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Поправки в Конституционный закон «О правительстве Республики Казахстан» хотят внести в рамках «перезагрузки» системы государственной службы, передает корреспондент агентства.

«Законопроект разработан во исполнение послания главы государства народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», озвученного 1 сентября 2020 года. Главой государства отмечается необходимость «перезагрузки» системы государственной службы», — говорится в концепции проекта Конституционного закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О правительстве Республики Казахстан».

Предполагается, что сокращение государственного аппарата также станет частью программы по его трансформации.

«Глава государства акцентирует, что государственная служба нуждается в новых кадрах – профессиональных, со свежими взглядами и инициативами, при этом важно сохранить преемственность и институциональную память. На фоне указанных инициатив главой государства дано конкретное поручение упразднить институт ответственных секретарей. Должность ответственного секретаря введена в 2007 году. Предполагалось, что деятельность ответственных секретарей в министерствах обеспечит стабильность государственного аппарата, укрепит вертикаль власти, освободит министров от административно-кадровой работы, направив их энергию на решение более важных задач», — сказано в документе.

Кроме того, добавили авторы концепции, «основной задачей являлось сохранение кадровой преемственности в работе государственных органов при смене политических государственных служащих».

«Вместе с тем, в некоторых центральных государственных органах отмечается высокая сменяемость руководящего состава, что отражается на эффективности деятельности государственных органов. Также, в ряде случаев назначение новых руководителей государственных органов на практике сопровождается сменой и самих ответственных секретарей. Глава государства при упразднении института ответственных секретарей также акцентировал внимание на повышение ответственности первых руководителей министерств – министров», — уточняется в концепции.

Для реализации данного поручения президента разработчики считают необходимым внести соответствующие законодательные поправки в Конституционный закон «О правительстве» и ряд других законодательных актов, в которых будет закреплено разграничение должностных полномочий и ответственности между руководителем аппарата и министром.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь.