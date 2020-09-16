Провести кредитную амнистию для граждан и МСБ предлагают коммунисты Казахстана

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Провести кредитную амнистию для граждан и малого и среднего бизнеса (МСБ) предложил депутат мажилиса от фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров.

«Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги, создавали рабочие места, и в результате чрезвычайной ситуации, карантина и локдауна оказались в сложной ситуации по обслуживанию кредитов, рискуя остаться без средств к существованию под гнетом финансовых институтов, ограниченными в своих правах», — сказал Конуров, озвучивая депутатский запрос в среду.

Он отметил, что в рамках подготовки кредитной амнистии коммунисты предлагают создать государственную комиссию с привлечением представителей всех заинтересованных сторон, провести аудит займов, определить сроки и источники финансирования, критерии для участников амнистии.

По словам Конурова, источниками финансирования могут стать высвободившиеся средства от оптимизации государственных расходов на административно-хозяйственную деятельность и налоговый маневр.

«Предлагается увеличить налогообложение наследства и сверхдоходов граждан до уровня стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) – 30%, вести обложение денежных переводов физических лиц, вывод чистой прибыли компаний за рубеж дифференцированным налогом до 10%, третьего и больше по количеству объектов жилой недвижимости, второго и больше объектов коммерческой недвижимости граждан с повышающим коэффициентом в два раза за каждый объект недвижимости, ввести цифровой налог в 3% с местной выручки крупных иностранных технологических компаний», — отметил мажилисмен.

При этом депутат пояснил, что в противном случае может произойти дефолт по займам.

«В первом полугодии 2020 года объемы микрокредитов значительно выросли. МСБ набрал микрокредитный портфель на 850%, при этом выросла и просроченная задолженность на 238% по основному долгу и начисленного вознаграждения. У физических лиц рост микрокредитов составил порядка 145% , просроченная задолженность выросла на 332%. Если ранее граждане брали займы для приобретения бытовой техники, дорогостоящей одежды, различных семейных мероприятий, то в условиях ограничительных мер и после займы берутся для обслуживания прошлых кредитов, расходов на обучение, лечение, обычную одежду и питание. По прогнозам специалистов, МСБ, в котором задействовано порядка 3 млн казахстанцев, если не будут водиться новые ограничительные меры, будет восстанавливаться около года. По разным оценкам, ожидается закрытие от 30% до 50% субъектов МСБ. Все вышеперечисленные проблемы МСБ и работников несут в себе серьезные риски дефолта по займам», — сказал Конуров.