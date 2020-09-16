Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Польша разрешила возобновление авиасообщения с Казахстаном, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Распоряжением правительства Республики Польша с 16 сентября Казахстан исключен из списка стран, с которыми Варшава ранее ввела запрет на прямое воздушное сообщение. Исключение Казахстана из данного списка свидетельствует об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, связанной с распространением COVID-19», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Вместе с тем, в польском списке стран, на которых все еще распространяется запрет на прямое регулярное авиасообщение, остаются 30 государств, включая такие страны, как: Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Израиль, Ирак, Испания, Катар, Кувейт, Молдова, Перу, США, Франция, Черногория и другие.

«Данный список государств актуализируется польским правительством каждые две недели в зависимости от результатов мониторинга эпидемиологического положения за рубежом», — уточнили в МИИР.