Польша разрешила возобновление авиасообщения с Казахстаном

Новости 120 0
Мораторий на здравый смысл? Мораторий на здравый смысл?
4081

Нур-Султан. 16 сентября. КазТАГ – Польша разрешила возобновление авиасообщения с Казахстаном, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Распоряжением правительства Республики Польша с 16 сентября Казахстан исключен из списка стран, с которыми Варшава ранее ввела запрет на прямое воздушное сообщение. Исключение Казахстана из данного списка свидетельствует об улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в РК, связанной с распространением COVID-19», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Вместе с тем, в польском списке стран, на которых все еще распространяется запрет на прямое регулярное авиасообщение, остаются 30 государств, включая такие страны, как: Аргентина, Босния и Герцеговина, Бразилия, Израиль, Ирак, Испания, Катар, Кувейт, Молдова, Перу, США, Франция, Черногория и другие.

«Данный список государств актуализируется польским правительством каждые две недели в зависимости от результатов мониторинга эпидемиологического положения за рубежом», — уточнили в МИИР.

Похожие материалы:

  1. Застрахованные от COVID-19 казахстанцы получили выплаты в размере Т53 млн
  2. Телеканал «МИР» планируют вместо Kazakh TV вернуть в перечень обязательных в Казахстане
  3. Дефицит витамина D повышает риск заражения COVID-19 на 77% – исследование
  4. АБР одобрил грант в размере $3 млн на поддержку борьбы с COVID-19 в Казахстане
  5. Инвестиции на Т1,5 трлн обещают привлечь на создание 20 медцентров к 2025 году в РК

Новости партнеров

Загрузка...