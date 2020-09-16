Суд по делу о ДТП на блокпосту в Алматы не признал свои нарушения и ограничит допуск СМИ

Талдыкорган. 16 сентября. КазТАГ – Карасайский районный суд Алматинской области, который рассматривает дело о ДТП на блокпосту в Алматы, в ответ на пост журналиста Серикжана Маулетбая про несоблюдение судом санитарных требований и запрет на использование смартфонов, обвинил самих работников СМИ и блогеров в нарушениях, передает корреспондент агентства.

«Перед самым началом процесса выяснилось, что представителей СМИ оказалось в несколько раз больше ожидаемого. Как выяснилось в дальнейшем, на заседании присутствовали более одного сотрудника от одной редакции, что и привело к несоблюдению ими социальной дистанции. Также, замечание председательствующего судьи об ограничении в пользовании телефонами возникло в ходе процесса, поскольку некоторыми журналистами не соблюдались тишина и порядок в судебном заседании. К сожалению, нахождение в зале большого количества журналистов и блогеров привели к этим обстоятельствам», — утверждается в сообщении Карасайского райсуда в среду.

В суде заявили, что главное судебное разбирательство не окончено и предупредили, что ограничат присутствие работников СМИ в зале заседания.

«На следующем процессе, в целях недопущения впредь таких неудобств, присутствие журналистов непосредственно в зале суда будет ограничено, но им будет предоставлена иная возможность освещения процесса», — заявили в суде.

Ранее Мулетбай на своей странице в социальной сети сообщил, что суд разрешил проводить очные заседания по ходатайству сторон, но со строгим соблюдением санитарных требований.

«Несмотря на то, что дело вел сам председатель райсуда Мади Кошикбаев, ни о каком соблюдении сантребований речи не было», — написал журналист.

Он приложил фото.

«Видно, как все чуть ли не друг на друге сидят, никто не соблюдает социальную дистанцию. Даже прокурор сидел рядом с адвокатом потерпевших, как и сами потерпевшие разместились на маленькой лавочке. Многие были с опущенными масками. А в небольшом зале находились несколько часов более 30 человек. Суд жертвует нашим здоровьем из-за того, что у них плохая скорость интернета. Пандемия SARS-Cov-2 еще не закончилась, есть риск второй волны заболеваемости, а они допускают такое», — добавил представитель СМИ.

Также он сообщил о том, что «судья Кошикбаев сделал странное замечание дважды журналистам».

«Ему не понравилось, что мы держим в руках смартфоны и что-то печатаем. Он говорит, что якобы сторонам дела только разрешено пользоваться телефонами. Я ему напомнил, что представителям СМИ разрешено пользоваться любой техникой, которая нужна для работы. В данном случае журналисты не погоду в ватсапе обсуждают, а работают: отправляют аудио, фото и текст в редакцию. Но и это не убедило судью», — сообщил Маулетбай, отметив, что в суде никто не проводил термометрию.

Отметим, что подсудимый по делу Азат Азаматов в ходе процесса заявил, что не помнит момент аварии.

Напомним, 25 мая в результате аварии, случившейся на одном из алматинских блокпостов, погибли двое сотрудников полиции, а третий получил тяжелые травмы. Сразу же появилась версия, что виновником ДТП может быть сотрудник правоохранительных органов Азат Азаматов. Сообщалось, что именно он находился пьяным за рулем BMW, который протаранил полицейский автомобиль. В ДП Алматы данную версию опровергли. Позже появилось и фото предполагаемого виновника смертельного ДТП в полицейской форме, но официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек заявила, что «эту форму кто угодно может купить в «Военторге». Однако позднее появились новые подтверждения работы Азаматова в полиции.

26 мая в ДП Алматы признали, что Азаматов шесть лет проработал в полиции, получил четыре дисциплинарных взыскания и был уволен «за халатное отношение к своим обязанностям». Дело расследуют по факту умышленного убийства – по части 2 статьи 99 УК РК. Дело передано в МВД.

Также выяснилось, что Азаматова ранее уже судили по делу о ДТП в бытность его полицейским. В этот же день Динара Абдыканова – вдова погибшего на блокпосту в Алматы полицейского Дастана Абдыканова сообщила о том, что подозреваемый Азат Азаматов является действу ющим сотрудником правоохранительных органов.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденами «Айбын» погибших на блокпосту в Алматы полицейских Жараса Жангазиева и Дастана Абдыканова.

27 мая стало известно, что официальный представитель департамента полиции (ДП) Алматы Салтанат Азирбек и еще восемь руководителей ДП были наказаны. Часть полицейских были освобождены от занимаемых должностей, другие получили строй выговор и предупреждения о неполном служебном соответствии.

9 июня в пресс-службе ДП Алматы заявили, что Азаматов уволился из органов внутренних дел за четыре дня до совершения ДТП.

4 августа стало известно, что Азаматову больше не вменяют умышленное убийство полицейских на блокпосту, причем дело было переквалифицировано уже через три дня после ДТП. В прокуратуре Алматинской области тогда сообщили, что «дело переквалифицировали 28 мая текущего года на часть 4 статьи 345-1 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК, с тех пор не меняли».