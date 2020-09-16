В шорт-листах стартапов превалируют международные инвесторы — эксперт

Алматы. 16 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В шорт-листах стартапов превалируют не местные, казахстанские, а международные инвесторы, заявил основатель и директор стартапа ClickLog Камиль Каримов.

«Я не могу сказать, что мы потеряны для инвесторов из Казахстана, но, скажем так, у нас превалируют в шорт-листе (международные – КазТАГ) инвесторы — супер профессиональные, в вертикали», — сказал Каримов, отвечая на вопрос о предпочтениях стартапа в выборе инвесторов на круглом столе Казахстанской фондовой биржи (KASE) на тему инвестирования в стартапы и IT-компании, в среду.

По его словам, есть в Европе два-три фонда, которые инвестируют строго в логистику. Понятно, что с ними будет проще разговаривать потому, что им не нужно объяснять.

«И вот с такими инвесторами мы будем разговаривать, конечно, в первую очередь», — говорит стартапер.

С инвестором из Казахстана, который захочет что-то предложить, казахстанские стартаперы в любом случае, «сядут за стол переговоров».

«Но, это — как раз задача «ангелов» — на ранних стадиях поддерживать. С другой стороны, гранты, которые есть, во всем мире так работают, то есть, берут какой-то грант, свои какие-то деньги добавляют, может, инвестор какой-то ангельский поверил и вот пытается что-то сделать и уже проверять гипотезу. Это же — высокорисковые инвестиции», — отмечает Каримов.